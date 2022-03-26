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女子與男友吵架賭氣搞失蹤 金門警方低溫冒雨協尋

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一名30歲的女子因細故與男友爭吵，負氣從男友的金沙住處離去，並傳手機訊息透露有意尋短，隨即關機不知去向，男友因無法聯繫到人，趕緊向金湖分局金沙分駐所求助，員警冒著大雨、低溫協尋，經過長達4小時找尋，總算將人平安找回。

金湖分局表示，前天晚間接到民眾報案表示，女友跟他吵架後，未攜帶雨具去向不明，由於當時下著雨，氣溫又低，為把握黃金搜救時間，值班員警立即通報線上警網、備勤警力前往發生地點搜尋，並一面調閱周邊監視器、引導搜尋方向，發現女子足跡往海岸線方向，並緊急通報勤務指揮中心協查最後發話位置。

金湖分局長曾冠螢獲報後立即啓動「緊急協尋機制」，全員出動，除調派各所、隊線上警力支援協尋，並依定位資訊進行研判，將警力布署在西園海邊一帶搜尋，並阻斷可能尋短路徑，精確縮小範圍。

這名女子負氣躲避，歷經3小時見警仍不停冒雨協尋，才在23時40分許再次開啟手機並以訊息聯繫男友，只要員警離開，即告知所在位置。

為安撫女子情緒，員警除引導該男持續與之對話，並將搜救警力暫時抽離至待命處所，終軟化女子尋短意念，於昨日0時15分許，報案人順利在田墩養殖區附近將女友帶回，家屬對員警長達4小時不畏低溫、冒雨積極協尋，表達感謝之意。

但女子的這個舉動，也引起不少網友痛批「浪費社會資源」；還有人說，「警察好可憐喔，情侶吵架就自己解決就好，有必要搞這麼大嗎」。

金門警方冒雨在小路尋找，好在後來平安將人找回。圖／警方提供
金門警方冒雨在小路尋找，好在後來平安將人找回。圖／警方提供
一名30歲的金門女子因細故與男友爭吵，負氣離去，並透露有意尋短，隨即關機不知去向，員警冒著大雨、低溫協尋，總算將人平安找回。圖／警方提供
一名30歲的金門女子因細故與男友爭吵，負氣離去，並透露有意尋短，隨即關機不知去向，員警冒著大雨、低溫協尋，總算將人平安找回。圖／警方提供

低溫 警察 監視器

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