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變魔術變到卡戒 嘉義男大生求救消防隊解套

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名男大生和同學玩變魔術遊戲，沒想到將戒指套進食指後卡住無法脫下，試過各種方法仍無法摘下，食指腫脹得愈來愈嚴重只好求助消防隊；消防員評估後利用斜剪鉗等切割器將戒指剪除，原本一臉哀愁的男大生終於露出笑容。

今天凌晨0時29分20歲謝姓男大生到嘉義市消防局第一消防大隊第一分隊求助，他表示，跟一群好友在玩變魔術遊戲，當戒指套進食指後，結果戒指卡住就無法再拿卸下。試過各種方法後，仍無法摘下，因手指腫脹，無法脫除十分疼痛，才決定向消防隊求救。

消防員查看男大生左手食指已腫脹，必須破壞戒指後方得拆除，徵求男大生同意後，立即準備破壞工具進行破壞。先安撫其緊張的情緒後，鋪上保護墊片並固定好手指，使用斜剪鉗及小型切割器將戒指剪除，瞬間解套，男大生臉上頓時露出笑容，不斷感謝消防員的協助。

市防局表示，民眾配戴戒指首飾可能因為熱漲冷縮、手指水腫等原因，導致戒指無法脫除，卡住時間若太久，除了腫脹及疼痛加劇外，甚至會造成血液循環不良，嚴重時可能損傷手指功能，此時千萬別強行脫除造成二度傷害。呼籲民眾一旦遇到類似情形時，應使用正確方法移除或尋求專業人士協助，並盡速就醫處理，避免發生不必要的傷害。

男大生食指終於脫困。記者李宗祐／翻攝
男大生食指終於脫困。記者李宗祐／翻攝
消防員利用小型切割器等工具協助解套。記者李宗祐／翻攝
消防員利用小型切割器等工具協助解套。記者李宗祐／翻攝
消防員利用小型切割器等工具協助解套。記者李宗祐／翻攝
消防員利用小型切割器等工具協助解套。記者李宗祐／翻攝

消防員 嘉義 水腫

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