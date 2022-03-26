變魔術變到卡戒 嘉義男大生求救消防隊解套

嘉義市有名男大生和同學玩變魔術遊戲，沒想到將戒指套進食指後卡住無法脫下，試過各種方法仍無法摘下，食指腫脹得愈來愈嚴重只好求助消防隊；消防員評估後利用斜剪鉗等切割器將戒指剪除，原本一臉哀愁的男大生終於露出笑容。

今天凌晨0時29分20歲謝姓男大生到嘉義市消防局第一消防大隊第一分隊求助，他表示，跟一群好友在玩變魔術遊戲，當戒指套進食指後，結果戒指卡住就無法再拿卸下。試過各種方法後，仍無法摘下，因手指腫脹，無法脫除十分疼痛，才決定向消防隊求救。

消防員查看男大生左手食指已腫脹，必須破壞戒指後方得拆除，徵求男大生同意後，立即準備破壞工具進行破壞。先安撫其緊張的情緒後，鋪上保護墊片並固定好手指，使用斜剪鉗及小型切割器將戒指剪除，瞬間解套，男大生臉上頓時露出笑容，不斷感謝消防員的協助。