快訊

鳳梨禁令逾1年陸14度「已讀不回」 我在WTO促提科學證據

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中國一男生墜樓非霸凌 疑口角打同學擔心記過輕生

聯合報 / 記者林佩均趙容萱／台中即時報導

台中市某國中前天發生國一男學生墜樓事件，一度誤傳學生遭霸凌，昨校方澄清絕無霸凌事件。今學生家屬發文還原事發經過，指他因遭同學罵「死原住民」憤而動手，事後擔心被記過而從5樓躍下輕生；家屬強調，事情已告一段落，盼逝者安息，不再回應。校方表示，該發文內容與目前調查進度大致符合。

校方表示，檢視該發文內容，與校方調查結果大致符合，但文中所寫墜樓學生被同學潑水，校方說明，當時同學是以噴水筆朝學生噴水，並非以桶子大量潑水。教育局學諮中心也派駐輔導員，提供師生專業諮商服務。

今天學生家屬在爆料公社PO文還原真相，內文指，3月23日，這名學生在午休時間被同學A潑水後，旁邊的同學B要拉他起來，他用外套揮了一下，結果外套上的釦子或是拉鍊，打到了同學B，同學B不爽罵他「死原住民」，就是這句話讓2人起了衝突打起來。

學生家屬指出，臉上有瘀青的同學B回家後，被家長逼問怎麼回事？同學B說是在學校不小心碰撞的，但家長不相信，同學B才說是跟學生打架，但否認罵學生死原住民的話。

隔天，同學B家長打電話給老師，要求老師給個交代，因此老師跟學生說，要按校規處理並通知家長到校，當天學生憂心向同學訴苦，「要被記大過怎麼辦？」有同學安慰說「不會啦，老師不會隨便記你大過，你不要亂想。」

學生說「如果我現在跳下去，是不是就不會記大過了？」果然一轉身就往下跳，遺憾就發生了⋯。家屬在監視器畫面中還看到學生在廁所前，將外套手錶摘下給同學後，就往圍牆旁走去，該處是監視器死角，看不到跳下那瞬間，之後監視器畫面只看到同學們一臉驚恐的表情。

家人們選擇講出這些也只是想還原事情的真相，不要再讓網路上的人過度揣測，希望這件事到這裡就告一段落，讓已離開的人就安心的離開，也謝謝大家的關心，之後將不會在針對此事件做任何的發言了，謝謝。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

墜樓學生家屬在網路上發文，還原事發經過，並希望外界不要過多揣測，讓逝者安息，家屬不再回應。圖／翻攝自爆料公社
墜樓學生家屬在網路上發文，還原事發經過，並希望外界不要過多揣測，讓逝者安息，家屬不再回應。圖／翻攝自爆料公社

監視器 原住民 霸凌

延伸閱讀

台中墜樓國一生遭霸凌？中檢公布相驗結果

台中墜樓國一生遭霸凌？ 校方下午再發說明

台中國中生墜樓疑遭霸凌 教育局回應了

台中墜樓國一生曾遭霸凌？ 校長澄清：絕對沒有

相關新聞

蘇花改區測才上路就出包？駕駛不解收「嚴重超速」罰單

蘇花改區間測速今年3月1日上路，全線限速70公里。一名陳姓男子3月18日開車行經東澳隧道南下，以定速70公里通過，卻收到...

台中墜樓國一生曾遭霸凌？ 校長澄清：絕對沒有

台中市昨發生國一生墜樓不幸事件，網路流傳一段該校學生家長發文，臆測過世的男學生在生前長期遭受霸凌，導致憾事；該校校長今澄...

影／醋男揮刀狠砍前女友新歡 只因不滿2人動作太恩愛

新北市李姓男子，今天凌晨在新北市新莊區一家棒球打擊場，見到前女友鄭女與現任男友王男互動親密，李男醋勁大發，叫出鄭、王及另...

萬華警掃蕩麻將賭場 賭客加起來達千歲

台北市萬華警分局接獲線報，指出西昌街內有麻將協會，提供場所供賭客賭博麻將，違法聚賭。

影／一句「嘴臭別到處吠」引怒火 10人談判街頭爆混戰

新北市五股區蔡、徐兩女，去年因係隔空互嗆，雙方雖談判和解，但心結仍在，不時透過網路相互筆戰。日前徐女一句「嘴臭別到處吠」...

變魔術變到卡戒 嘉義男大生求救消防隊解套

嘉義市有名男大生和同學玩變魔術遊戲，沒想到將戒指套進食指後卡住無法脫下，試過各種方法仍無法摘下，食指腫脹得愈來愈嚴重只好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。