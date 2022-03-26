台中國一男生墜樓非霸凌 疑口角打同學擔心記過輕生

台中市某國中前天發生國一男學生墜樓事件，一度誤傳學生遭霸凌，昨校方澄清絕無霸凌事件。今學生家屬發文還原事發經過，指他因遭同學罵「死原住民」憤而動手，事後擔心被記過而從5樓躍下輕生；家屬強調，事情已告一段落，盼逝者安息，不再回應。校方表示，該發文內容與目前調查進度大致符合。

校方表示，檢視該發文內容，與校方調查結果大致符合，但文中所寫墜樓學生被同學潑水，校方說明，當時同學是以噴水筆朝學生噴水，並非以桶子大量潑水。教育局學諮中心也派駐輔導員，提供師生專業諮商服務。

今天學生家屬在爆料公社PO文還原真相，內文指，3月23日，這名學生在午休時間被同學A潑水後，旁邊的同學B要拉他起來，他用外套揮了一下，結果外套上的釦子或是拉鍊，打到了同學B，同學B不爽罵他「死原住民」，就是這句話讓2人起了衝突打起來。

學生家屬指出，臉上有瘀青的同學B回家後，被家長逼問怎麼回事？同學B說是在學校不小心碰撞的，但家長不相信，同學B才說是跟學生打架，但否認罵學生死原住民的話。

隔天，同學B家長打電話給老師，要求老師給個交代，因此老師跟學生說，要按校規處理並通知家長到校，當天學生憂心向同學訴苦，「要被記大過怎麼辦？」有同學安慰說「不會啦，老師不會隨便記你大過，你不要亂想。」

學生說「如果我現在跳下去，是不是就不會記大過了？」果然一轉身就往下跳，遺憾就發生了⋯。家屬在監視器畫面中還看到學生在廁所前，將外套手錶摘下給同學後，就往圍牆旁走去，該處是監視器死角，看不到跳下那瞬間，之後監視器畫面只看到同學們一臉驚恐的表情。

家人們選擇講出這些也只是想還原事情的真相，不要再讓網路上的人過度揣測，希望這件事到這裡就告一段落，讓已離開的人就安心的離開，也謝謝大家的關心，之後將不會在針對此事件做任何的發言了，謝謝。」