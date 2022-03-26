無照酒駕撞死女騎士 男子裁定羈押

無照又酒駕的劉姓男子25日駕車行經台中市大里區大智路高速衝撞前方的梁姓女騎士，逃逸後又連撞2車，梁婦傷重不治，台中地院以劉男酒駕致死，有逃亡之虞裁定羈押。

台中地檢署檢察官昨晚複訊後，以劉男所犯為重罪，犯案後肇事逃逸，有逃亡、串證之虞，晚間近10時向法官聲請羈押，台中地院漏夜審理後，以劉男酒駕致人於死，有逃亡之虞裁定羈押。

警方調查，劉姓男子駕駛BMW轎車，25日清晨行經大里區大智路，從後方撞上了剛買完菜要騎車返家的梁姓婦人，監視器畫面顯示，轎車撞擊機車的後車尾，梁婦與機車被鏟起，梁婦被彈飛，飛噴到另個車道上，轎車卻未停車，揚長而去。

警方循線追捕，發現劉男肇逃後，駕車到台中市東區東光園路附近，又撞損2輛自小客車。劉男遭警方逮捕後，他辯稱，以為撞到中央分隔島的路墩，擔心酒駕被發現，才未停車就離開。

梁婦先生接受媒體聯訪表示，與妻子結縭近40年，育有30多歲、40多歲的2名兒子，妻子清晨出門買菜，未料卻天人永隔。梁婦兒子指出，政府一直講酒駕零容忍，但對愛喝酒的人卻沒有用，希望政府盡快處理好酒駕問題，否則大家生命安全沒保障。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康