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燃燒9天還在悶燒空汙嚴重 關西廢木材場量太大難撲滅

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣關西鎮一處廢木材場18日清晨發生火警，至今燃燒已進入第9天，因悶燒體量大，灑水效果有限，消防單位估可能短時間內無法完全撲滅，造成濃煙更影響鄰近鄉鎮，環保局表示，將依空汙法開罰，地主更可能涉嫌違反廢棄物清理法。

據了解，起火的廢木材場位於仁安里牛欄河黃劫步道旁，18日凌晨4時許被居民發現起火，火勢隨後越來越大，雖然消防局派出大量消防人力救援，更以每班10人分3班，連續24小時灑水灌救4天4夜，才把火勢控制，但木材堆仍持續悶燒產生煙霧。

關西消防分隊表示，現場廢木材堆置量相當大，不僅有5000平方公尺，堆置高度更有3層樓，主要都是枯枝雜木，還發現有堆置腐植土，初步研判可能是木材腐爛導致沼氣大量產生，使得火勢一發不可收拾，就算灌水也只能讓表層濕潤不產生明火，內部溫度仍高。

協助滅火的消防員說這幾天幾乎無法休息，累癱一堆弟兄，但大家仍不敢鬆懈，就怕冒著煙的木材堆復燃；消防局稱，因木材堆不穩無法派員上頂部灑水，且關西近日降雨仍少，火警現場距離水源遠，目前只能以怪手挖除廢木材闢建防火隔離帶。

關西去年5月中豐新路也曾發生另起廢木材場火警，當時燒了一天一夜才撲滅，去年12月檢警更破獲環保蟑螂打著農業科技名號，低價收費處理廢木材，卻以柴油焚燒處理，獲利數百萬元，被依違反森林法、廢棄物清理法、公共危險罪送辦。

當地居民指出，因關西牛欄河位處偏遠，有些地主為謀取暴利，便私自用私有地堆置木材，以低於市場行情的價格承包廢木材處理事業，又為方便處理廢木材，乾脆放火焚燒，才導致火警事件一再發生。

濃煙不僅造成關西鎮連續多天空汙嚴重，甚至影響鄰近鄉鎮，如芎林鄉也有民眾向環保局陳情，新竹市東區都有居民反映聞到燒焦味，新竹縣環保局表示，因火警尚未撲滅，將持續收集民眾陳情案件，事後評估影響範圍及程度，將依空汙法裁罰10萬到500萬元，且地主有違反廢棄物清理法嫌疑，將依法進行偵辦。

關西廢木材場持續悶燒，木材堆置量大，對消防員灌水作業有危脅，目前以怪手闢防火隔離帶中。記者巫鴻瑋／翻攝
關西廢木材場持續悶燒，木材堆置量大，對消防員灌水作業有危脅，目前以怪手闢防火隔離帶中。記者巫鴻瑋／翻攝
關西廢木材場持續悶燒，消防單位預估短時間仍無法完全撲滅。記者巫鴻瑋／翻攝
關西廢木材場持續悶燒，消防單位預估短時間仍無法完全撲滅。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹 廢棄物

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