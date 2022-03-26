好心閃燈提醒被當成挑釁遭砸車 警逮3人

彰化縣劉姓男子3月24日晚間駕車到員林市，好心打閃燈提醒對向車子駕駛人開了遠光燈，被誤會挑釁，不但被尾隨還攔下砸車，劉男再三道歉後驚險脫身，隨即就近報案並把過程PO上社群，警方調閱路口監視器和比對劉男的行車紀錄器的雙器影像，今天上午逮捕賴姓等3名男子，詢後依違反刑法恐嚇、妨害秩序、毀損及公共危險等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

警方調查，劉男駕車行經員林市莒光路與員鹿路口停等紅燈，看見對向車道有一輛車開遠光燈，以為對方誤開，即打閃燈提醒，對向那輛車竟掉頭尾隨劉男，到員林市民生路時跨越雙黃線逆向超車堵住劉車車子，3名男子下車邊罵邊拍打劉男的車窗要他也下車理論，劉男在車內作勢道歉要開車離開，遭3名男子拿棍棒砸毀後擋風玻璃、車體左後方鈑金、左側C柱與後遮陽板。

3名男子砸車洩忿後沒再尾隨，劉男驚險脫身仍害怕不已，立刻到鄰近派出所報案並提供行車記錄器，警方調閱事發地點的附近路口錄影監視畫面，比對劉男的行車記錄器畫面之後成立專案小組，報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦並核發拘票，以車追人，今天上午在大村鄉逮捕逞兇的42歲賴姓、50歲蔡姓和30歲張姓男子。

賴男等人都供稱，不認識劉男，因對方昨晚在對向車道閃遠光燈又比畫手勢挑釁，所以攔車要求理論，但劉男不下車，他們持棍棒教訓一番。