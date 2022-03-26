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金門深夜民宅火警 消防救出受困母子4人
金門金湖鎮裕民農莊今天凌晨1時54分發生住宅火警，且有濃煙冒出，消防局指揮中心接獲民眾報案後，立即派遣金湖、金沙車組7車18人出勤搶救，好在21分鐘，就將火勢撲滅，消防人員救下驚魂未定的母子4人，現場起火原因及財物損失，由消防局火災調查科調查中。
金湖分隊隊員表示，車組抵達現場時，一樓臥室已冒出火煙，報案者也表示，與家人同住在2樓，睡眠中有聽到碰的一聲，下樓查看時1樓寢室已有大量濃煙及火焰竄出，因煙太大，隨即叫醒家人進行避難，及有使用水管進行初步滅火。
消防人員得知女屋主及其3名小孩共計4名在3樓等待救援，指揮官陳梓和立即指揮所屬救災人員，部署二線水線入室攻擊火點及進行人命搜索、救援，火勢在優勢水線射水下，順利在2時15分撲滅，4名受困3樓母子也在消防人員搶救下順利救出，無受傷情形。
整起火警只屋主於下樓查看火勢並進行初期滅火時，有受到輕微吸入性嗆傷，由現場金湖91救護車協助將其送往金門醫院治療，其他人都無傷。
第二大隊大隊長陳國瑋表示，本此次起火點為建築物1樓寢室，尚未波及周遭緊鄰其他民宅，雖案發時為深夜且天候濃霧瀰漫，導致行車視野不佳，所幸金湖、金沙分隊車組熟悉轄區環境迅速到達事故現場，於掌握現場情資之後積極搶救，避免火勢擴大並順利救出受困民眾。
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