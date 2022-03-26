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疫情趨緩求職陷阱變多 求職者反成為詐團車手

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警方發現，在疫情趨緩，不少待業民眾急著求職，卻誤入詐騙集團的求職陷阱；洪姓女子以為獲服飾批發公司錄取，不料，還沒上工便受騙成為詐騙集團的取款車手，連金融帳戶也遭列為人頭帳戶。

警方表示，32歲的洪姓女子是透過網友介紹，面試服飾批發公司員工，而誤入詐騙圈套。2月間她接受面試，接待人員稱有熟人轉介便可錄取，談妥日薪1300元，但須翻拍身分證件及存摺，供公司薪資轉帳，並配合會計入出帳、核銷，洪女不疑有詐，卻不知已經踩進詐騙集團所設的求職陷阱。

洪女剛為獲得工作而高興，不久，公司便來電稱，會計將1筆貨款錯匯進她的帳戶，要她趕緊幫忙提出來。她查看帳戶，果然有筆30萬元匯款入帳，便依指示，帶去指定的咖啡廳，交給1名女子。不料，6天後發現工作ID被封鎖、當初的介紹人也已斷絕聯絡，才發覺有異，擔心成人頭帳戶才向警方報案，不料，她的金融帳戶已被列為警示帳戶。

類似求職陷阱層出不窮，高雄1名42歲的王姓男子在網路上發現賣場徵人訊息，貼訊的人稱可以幫忙推薦，聯絡後，對方說須先繳保證金、體檢及制服費用共2萬元，匯款後，遲遲沒接到賣場通知上工，後來發現也聯絡不上推薦人，才知道受騙。

高雄市刑大經濟組表示，去年誤入詐騙集團求職陷阱的受騙人，年齡大多在20歲至39歲，受騙金額從數千至數萬不等。詐騙手法包括工作前要繳交身分證件、存摺、要繳納保證金、訓練費，或先要花錢購買公司產品，受騙人不知遭詐，反成為詐騙集團的車手或共犯，求職者遇有疑慮，應即向165或110查證，以免受騙。

疫情趨緩求職陷阱變多，高雄警方籲求職前注意停看聽。圖／高雄市刑警大隊提供
疫情趨緩求職陷阱變多，高雄警方籲求職前注意停看聽。圖／高雄市刑警大隊提供

詐騙集團 求職

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