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新北確診再+10！樹林移工確診昨10名 擴大匡列後今再增

影／一句「嘴臭別到處吠」引怒火 10人談判街頭爆混戰

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市五股區蔡、徐兩女，去年因係隔空互嗆，雙方雖談判和解，但心結仍在，不時透過網路相互筆戰。日前徐女一句「嘴臭別到處吠」，再掀兩女戰火，昨晚徐女約蔡女談判，雙方各帶4友助陣，直接在街頭上演全武行。所幸警方及時趕抵，帶回滋事10人偵辦，警詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌送辦。

經查證，蔡姓（18歲）、徐姓（18歲）兩女互為朋友，兩女時常以個人IG按讚數互比，還不時調侃揶揄對方「讚數不多」。半年前兩女因按讚數、以及大小帳號IG按讚而隔空叫罵，「發小帳是給你面子……」「我大帳發給你增粉……」等話，為此撕毀彼此友誼，雙方約出談判雖有和解，卻烙下彼此心結。

半年來兩人持續筆戰，日前雙方再爆口角隔空嗆對「妳嗆我朋友，是看他沒有嗎？」「要不要出來嗆我一下」、「有做過的事情不說」、「差點以為妳在自我介紹」，最後因徐女一句「嘴臭別到處吠」，再掀兩女戰火。

昨晚10時許，徐女約蔡女，到其五股區芳洲二路住處樓下談判，雙方各帶4人到場助陣。未料，雙方人馬一抵達，便開始嗆對。過程中，兩方10人還互相拉扯推擠，最後直接在街頭上演全武行。

轄區警獲報出動大批警力迅速趕抵，隨即控制現場，經盤索現場沒有發嫌危險物品，帶回10人返所查辦。偵詢時，兩女坦誠，各自叫人到場助陣。但對於引爆原因則不願說明，雙方互告傷害，警詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌將10人移送法辦。

警以優勢警力，控制在場10人，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警以優勢警力，控制在場10人，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警以優勢警力，控制在場10人，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
警以優勢警力，控制在場10人，帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下10人街頭談判過程。記者曾伯愷／翻攝
監視器拍下10人街頭談判過程。記者曾伯愷／翻攝
10人街頭混戰，警到場控制帶回偵辦，警詢後依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
10人街頭混戰，警到場控制帶回偵辦，警詢後依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
10人街頭混戰，警到場控制帶回偵辦，警詢後依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
10人街頭混戰，警到場控制帶回偵辦，警詢後依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

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