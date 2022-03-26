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蘇花改區測才上路就出包？駕駛不解收「嚴重超速」罰單

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

蘇花改區間測速今年3月1日上路，全線限速70公里。一名陳姓男子3月18日開車行經東澳隧道南下，以定速70公里通過，卻收到「嚴重超速」138公里的8000元罰單，且還將被扣牌6個月，懷疑區間測速設備有問題。

宜蘭縣政府警察局交通隊表示，3月9日更換攝影機的補光燈，正清查維修迄今的區測資料，若確實因人為更換零件造成判讀誤差，將主動撤銷該罰單。

臉書「重車日誌-教士」昨日晚間發文，有一位車友3月18日駕駛CRV南下蘇花改東澳隧道，以定速70公里通過，卻收到當天晚間10點46分在台9線108公里處，限速70公里、超速138公里的罰單。

宜蘭縣政府警察局交通隊表示，東澳隧道南下台9線108公里處攝影機的補光燈，因長期使用損耗而亮度不足，3月9日對此進行定期設備檢測，更換補光燈、調整硬體設備。

警方表示，昨天中午接到該名陳姓駕駛的電話，便開始確認狀況。目前著手清查3月9日維修迄今的區測資料，平均速率超過100公里共13件；其中3月18日7件，15日、16日、20日、21 日各1件，22日則有2件。

警方說，會透過東澳隧道內的監錄設備影像，與車輛的區測資料比對，重新研判、審查罰單是否異常，若確實是因更換補光燈等零件而產生失誤，造成機器判讀誤差，將主動撤銷該罰單。

陳姓男子3月18日行經東澳隧道南下，事後收到時速138公里的8000元罰單。記者林佳彣／翻攝
陳姓男子3月18日行經東澳隧道南下，事後收到時速138公里的8000元罰單。記者林佳彣／翻攝
有民眾以定速70公里通過在蘇花改東澳隧道，卻收到超速138公里的罰單，質疑區間測速是否出包。圖／翻攝自臉書「重車日誌-教士」
有民眾以定速70公里通過在蘇花改東澳隧道，卻收到超速138公里的罰單，質疑區間測速是否出包。圖／翻攝自臉書「重車日誌-教士」
警方接獲陳情人電話，正清查維修迄今的區測資料，若確實因人為更換零件造成判讀誤差，將主動撤銷該罰單。記者林佳彣／翻攝
警方接獲陳情人電話，正清查維修迄今的區測資料，若確實因人為更換零件造成判讀誤差，將主動撤銷該罰單。記者林佳彣／翻攝
警方表示，蘇花改東澳隧道南下攝影機的補光燈因部分老化，3月9日進行定期設備檢測、調整。記者林佳彣／翻攝
警方表示，蘇花改東澳隧道南下攝影機的補光燈因部分老化，3月9日進行定期設備檢測、調整。記者林佳彣／翻攝

罰單 警察

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