蘇花改區測才上路就出包？駕駛不解收「嚴重超速」罰單

蘇花改區間測速今年3月1日上路，全線限速70公里。一名陳姓男子3月18日開車行經東澳隧道南下，以定速70公里通過，卻收到「嚴重超速」138公里的8000元罰單，且還將被扣牌6個月，懷疑區間測速設備有問題。

宜蘭縣政府警察局交通隊表示，3月9日更換攝影機的補光燈，正清查維修迄今的區測資料，若確實因人為更換零件造成判讀誤差，將主動撤銷該罰單。

臉書「重車日誌-教士」昨日晚間發文，有一位車友3月18日駕駛CRV南下蘇花改東澳隧道，以定速70公里通過，卻收到當天晚間10點46分在台9線108公里處，限速70公里、超速138公里的罰單。

宜蘭縣政府警察局交通隊表示，東澳隧道南下台9線108公里處攝影機的補光燈，因長期使用損耗而亮度不足，3月9日對此進行定期設備檢測，更換補光燈、調整硬體設備。

警方表示，昨天中午接到該名陳姓駕駛的電話，便開始確認狀況。目前著手清查3月9日維修迄今的區測資料，平均速率超過100公里共13件；其中3月18日7件，15日、16日、20日、21 日各1件，22日則有2件。