7旬翁嘆人生無望 站頂樓想不開 中警搶抱解危機

台中7旬施姓男子昨天情緒不穩，於潭子區某公寓16樓頂樓揚言輕生，警方3分鐘內到場，只見施男情緒不穩，不斷揚言人生沒希望，警員不斷柔性勸說，讓施先緩緩坐下，趁他坐下之際，隨即衝上將施抱下圍牆，送醫檢查。

台中施男(70歲)居住在潭子區一處公寓，似有憂鬱傾向，昨天中午11時許情緒不穩，突跑到16樓頂樓天台，站上女兒牆揚言輕生，旁人如何勸說都沒用，民眾見狀嚇壞報警。

大雅警分局潭子所獲報後，警員黃士騰、張百慧火速趕往現場，3分鐘內抵達天台與施男溝通；施男見警後，情緒更加不穩，直揚言人生沒有希望，沒有人要理會他，不斷哭喊大鬧，警員們、保全公司經理輪流向施男柔性勸說。

歷經15分鐘後，警見施疑似身體不適，雙腳顫抖，順勢對他喊話：「我們不上前，你先原地坐下來，小心坐，我們再來一起幫你想辦法。」

聽見勸說後，施男逐漸卸下心防，情緒也較平復，正當緩緩坐下時，警用迅雷不及掩耳速度，上前將他抱下，送至慈濟醫院檢查，交由社工單位，並通報社會局協助。

潭子所長陳嫈正呼籲，生命十分重要，心情低潮難免，遇到相關問題無法自己解決，可多加尋求社會協助，勇敢撥打1995、1925、110讓社會來幫助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )