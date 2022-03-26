母女相約吃午餐 老媽失約原來是走失

80歲的蔡姓婦人前天與女兒相約吃午餐，她因久等不到女兒出現，徒步外出尋找女兒，卻因此迷路，在陌生的城市迷走，一晃眼就過了2小時，員警獲報後，輾轉聯繫上蔡婦的女兒趕至派出所，女兒因為忙於工作失約，卻讓母親因而迷途感到十分愧疚，對於員警協助母女團圓，也相當感激。

台中市警三分局勤工派出所巡佐林勝助、警員陳志政，13日中午擔服巡邏勤務時，獲報南區忠明南路有迷失老人需要協助。80歲的蔡姓婦人神色有些緊張地表示，她中午和女兒相約外出用餐，在大樓管理室等了許久就是不見女兒身影。

蔡婦因沒有手機，擔心女兒有事耽擱，更怕途中有什麼意外，便步出管理室到外頭尋找女兒。因她對於台中的街道相當陌生，走沒多久就迷路了，在炎熱的天氣下步行2小時，大感吃不消，最後實在是又渴又累，才停下腳步向人求助。蔡姓婦人對於女兒家的住址及電話皆不甚清楚，員警便先將她帶返派出所，倒上一杯涼水，讓她補充水分避免中暑，並透過她的姓名，輾轉聯繫上她的女兒。

蔡婦女兒趕來派出所，她歉疚地表示，稍早她工作一忙錯過和媽媽約定的午餐約會，風塵僕僕帶著午餐趕回家時，得知媽媽已自行外出，她在外頭找了2個小時仍是遍尋不著，正打算到派出所報案之際，就接到員警來電。原來蔡姓婦人平時住在雲林縣，這幾天來台中就醫暫住女兒家，因人生地不熟才會迷路，對於員警協助母女兩人團圓，也頻頻道謝。