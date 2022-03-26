台62、62甲區測宣導期每天超速破百件 飆148公里如玩命

基隆往新北的台62線及台62甲線因貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快、彎道多，又未保持安全車距車禍頻傳，兩處路段4月1日起區間測速強力執法。但警方發現宣導期每天超超破百件，還測得有車子飆速到148公里，超過速限80高達68公里，警批簡直在「玩命」。

交通隊指出，台62線速限80公里，因貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快，又未保持安全車距，致發生嚴重交通事故；台62甲線基隆端東海街口速限40公里，沿路彎道且坡度大，兩路段雖都設有固定式測速照相，但效果有限。

基隆市警察局於「台62線西向11.3K至6.2K（全長 5033.46公尺）」及「台62甲線北向2號隧道至東海街出口（全長1068.53公尺）」兩處易超速肇事路段建置區間平均速率偵測科技執法設備，3月11日起公告宣導。

警局統計3月14至20日共7天，行駛台62線西向偵測車輛數計8萬9752輛、超速違規528件；台62甲線北向偵測車輛數計1萬6371輛、超速違規188件，兩處偵測路段測得最高行駛速度分別為148、92公里。

有不少駕駛在社群反映速限太低，一片哀號聲，「速限40、80公里還叫快速道路嗎」、「大型重車橫衝直撞才是車禍主因」等，還有人說「萬里隧道都拆了基隆為何還要裝區測」。

交通隊副隊長吳誌權說，宣導期期間，不少民眾對於區間測速設置、道路速限、車禍肇因等有不同意見表達，警察局均表示尊重，未來將視交通流量、車行速度、違規及肇事件數等情況，滾動式檢討修正，並將相關數據提供公路總局作為訂定、調整道路速限及優化道路工程參考，提升道路服務水準。

交通隊提醒駕駛人，宣導期內警方雖不會開罰，但確保自身及他人行車安全更為重要，4月1日零時起將開始執法，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。呼籲駕駛人養成遵守交通規則的良好習慣，勿逞一時之快，造成終身遺憾。