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棒球打擊場外揮刀濺血 警急追逞凶4人
新北市鄭姓女子今天清晨與兩名男姓友人，在新北市新莊區中正路一家棒球打擊場，遭兩車4男持刀械揮砍，兩名友人負傷送醫，所幸並無生命危險。由於鄭女指控4嫌其中一人，是李姓前男友，至於是感情因素？還是其他原因？目前警方正在追緝釐清。
據了解，鄭姓女子（19歲），今天清晨近6時許，與王男（26歲）、傅男（22歲）步出新北市新莊區中正路一家棒球打擊練習場打球，未料，卻碰上鄭女的李姓前任男友（24歲）帶著3男前來尋仇。
雙方碰面互相嗆對爆發口角，過程中李男與其他同夥掏出折疊刀，朝著王、傅兩人身上揮砍，造成王男額頭及後腦擦挫傷、左大腿一處撕裂傷；傅男臉部切割傷、左手上臂切割傷，緊急送醫急救，所幸皆無生命危險。
事後鄭女向警表示，逞凶4嫌其中一人，是她的李姓前任男友，現任男友沒有在場，所以尚不知道是因何原因逞凶？至於是感情糾紛還是其他原因，目前警方正在追緝犯嫌到案，釐清確切原因。
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