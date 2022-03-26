中山高嘉義民雄北上曳引車側翻、2轎車撞爛 3人受傷

國道1號中山高北上259.8公里嘉義縣民雄鄉路段，凌晨2點零3分發生曳引車側翻護欄，2輛轎車碰撞車禍，消防局獲報到場搶救3名傷者送嘉基，車禍原因，國道警察處理調查中。

消防局說，救護人車到場，發現為一輛曳引車側翻護欄，2輛轎車碰撞車禍，現場3人受傷，分別送嘉義基督教醫院診治，35歲曳引車駕駛，手指頭擦傷，意識清楚。