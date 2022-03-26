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中山高嘉義民雄北上曳引車側翻、2轎車撞爛 3人受傷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

國道1號中山高北上259.8公里嘉義縣民雄鄉路段，凌晨2點零3分發生曳引車側翻護欄，2輛轎車碰撞車禍，消防局獲報到場搶救3名傷者送嘉基，車禍原因，國道警察處理調查中。

消防局說，救護人車到場，發現為一輛曳引車側翻護欄，2輛轎車碰撞車禍，現場3人受傷，分別送嘉義基督教醫院診治，35歲曳引車駕駛，手指頭擦傷，意識清楚。

59歲銀色轎車駕駛，流鼻血及腳趾頭公分撕裂傷，坐車內副駕駛60歲女乘客，腹部疼痛，左手疑似骨折情形；另輛轎車駕駛未受傷未送醫。現場3車碰撞，車子損毀零件散落一地。

國道1號中山高北上259.8公里嘉義縣民雄鄉路段，凌晨2點零3分發生曳引車與2輛轎車碰撞車禍，消防局獲報到場搶救3名傷者送嘉基。記者魯永明／翻攝
國道1號中山高北上259.8公里嘉義縣民雄鄉路段，凌晨2點零3分發生曳引車與2輛轎車碰撞車禍，消防局獲報到場搶救3名傷者送嘉基。記者魯永明／翻攝
國道1號中山高北上259.8公里嘉義縣民雄鄉路段，凌晨2點零3分發生曳引車與2輛轎車碰撞車禍，消防局獲報到場搶救3名傷者送嘉基。記者魯永明／翻攝
國道1號中山高北上259.8公里嘉義縣民雄鄉路段，凌晨2點零3分發生曳引車與2輛轎車碰撞車禍，消防局獲報到場搶救3名傷者送嘉基。記者魯永明／翻攝
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國道1號中山高北上259.8公里嘉義縣民雄鄉路段，凌晨2點零3分發生曳引車與2輛轎車碰撞車禍，消防局獲報到場搶救3名傷者送嘉基。記者魯永明／翻攝
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國道1號中山高北上259.8公里嘉義縣民雄鄉路段，凌晨2點零3分發生曳引車與2輛轎車碰撞車禍，消防局獲報到場搶救3名傷者送嘉基。記者魯永明／翻攝

車禍 國道 嘉義

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