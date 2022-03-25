龍潭9旬婦出門散步忘歸路 警協助返家

家住桃園龍潭的93歲黃姓老婦今上午，臉色蒼白直發抖獨自蹲坐在龍潭大昌路旁的加油站旁，員警巡邏經過立即上前關心並將黃婦帶回派出所休息，卻發現黃婦口中只會重複說著自己身體不舒服又忘記回家的路，又有重聽狀況，警方透過身上證件確認其身分後，送黃婦返家，焦急的家人看到後心中瞬間鬆一口氣，並感謝警方熱心協助。

龍潭警分局中興派出所員警今巡邏行經大昌路龍潭交流道時，發現加油站前有黃婦獨自蹲坐在路旁，員警擔心黃婦安危，便將其載回派出所，期間黃婦不斷地喃喃自語，待安撫情緒後，黃婦才說出自己忘記回家的路，因走得太累才會坐在路旁的加油站前蹲著休息，後來警方從黃婦身上找到證件，依證號查詢確認身分後，再以巡邏車載送黃婦返家。