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龍潭9旬婦出門散步忘歸路 警協助返家

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

家住桃園龍潭的93歲黃姓老婦今上午，臉色蒼白直發抖獨自蹲坐在龍潭大昌路旁的加油站旁，員警巡邏經過立即上前關心並將黃婦帶回派出所休息，卻發現黃婦口中只會重複說著自己身體不舒服又忘記回家的路，又有重聽狀況，警方透過身上證件確認其身分後，送黃婦返家，焦急的家人看到後心中瞬間鬆一口氣，並感謝警方熱心協助。

龍潭警分局中興派出所員警今巡邏行經大昌路龍潭交流道時，發現加油站前有黃婦獨自蹲坐在路旁，員警擔心黃婦安危，便將其載回派出所，期間黃婦不斷地喃喃自語，待安撫情緒後，黃婦才說出自己忘記回家的路，因走得太累才會坐在路旁的加油站前蹲著休息，後來警方從黃婦身上找到證件，依證號查詢確認身分後，再以巡邏車載送黃婦返家。

黃婦家屬表示，因其年邁又行動不便，平時只會在住家附近散步，但不知為何上午於自家中吃完早餐外出後卻遲未返家，由於近日天氣早晚溫差較大，清晨會降溫變寒冷，擔心會發生意外，家人們都在住家附近搜尋卻找尋不著老婦蹤跡，準備前往警察機關報案協尋時，沒想到接到警方通知，家人看見老婦由警方攙扶下車，心裡才鬆了一口氣，感謝警方積極熱心地協助照料，頻頻鞠躬致謝。

警確認黃婦身分後，送其平安返家。記者翁唯真／翻攝
警確認黃婦身分後，送其平安返家。記者翁唯真／翻攝
家住桃園龍潭的93歲黃婦望歸途，臉色蒼白直發抖獨自蹲坐在龍潭大昌路旁的加油站旁，警協助。記者翁唯真／翻攝
家住桃園龍潭的93歲黃婦望歸途，臉色蒼白直發抖獨自蹲坐在龍潭大昌路旁的加油站旁，警協助。記者翁唯真／翻攝

加油站 警察 桃園

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