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拖板超出2車道 新竹送貨騎士迎頭撞上身亡
官姓送貨員今日上午11時許，騎乘機車沿新竹縣湖口鄉八德路一段南下行駛，行經1間汽修廠附近，迎頭撞上停在路邊的拖板車鋼鐵拖板，傷重送醫搶救後不治。由於拖板明顯占據車道，警方表示，將依《道路交通管理處罰條例》開罰黃姓拖板車司機，是否涉及過失致死有待釐清。
據了解，黃姓拖板車司機（53年次），今日上午將拖板車停於湖口鄉八德路一段路旁，準備卸下黃豆，當他忙著卸貨時，官姓送貨員（69年次）騎機車迎面撞擊留在車道上的鋼鐵拖板，當場人車分離，重傷倒地，緊急送醫仍不治。
監視器畫面中，拖板車托架已明顯占據超過2車道，現場也沒放置任何三角錐警告來車注意，警方指出，拖板車司機已違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第4款，將對肇事司機處以裁罰1200元以上、2400元以下罰鍰。另外，是否涉及過失致死，警方表示還需詳細調查，不過能確定黃、官皆沒有酒駕。
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