拖板超出2車道 新竹送貨騎士迎頭撞上身亡

官姓送貨員今日上午11時許，騎乘機車沿新竹縣湖口鄉八德路一段南下行駛，行經1間汽修廠附近，迎頭撞上停在路邊的拖板車鋼鐵拖板，傷重送醫搶救後不治。由於拖板明顯占據車道，警方表示，將依《道路交通管理處罰條例》開罰黃姓拖板車司機，是否涉及過失致死有待釐清。

據了解，黃姓拖板車司機（53年次），今日上午將拖板車停於湖口鄉八德路一段路旁，準備卸下黃豆，當他忙著卸貨時，官姓送貨員（69年次）騎機車迎面撞擊留在車道上的鋼鐵拖板，當場人車分離，重傷倒地，緊急送醫仍不治。