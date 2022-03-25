影／搶匪身穿外送制服搶高雄三信商銀 9秒行搶畫面曝光

高雄市橋頭區成功南路三信銀行遭搶，損失初估5萬多元，行搶過程約10逾秒，歹徒趁銀行關門前夕一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行；他先是持槍指著保全人員，隨後朝保全噴辣椒水，便衝向櫃檯搶走行員正清點約5萬元的紙鈔後逃離，目前尚未找到歹徒身分，並持續追查中。

這起搶案發生於今天下午3時30分許，歹徒趁銀行關門前夕，一手拿辣椒水闖入；先用辣椒水攻擊保全人員，此舉也嚇到仍在辦公室內的其他行員，當時銀行內並無其他顧客，他便趴向櫃檯搶走行員正清點的5萬元紙鈔。

今監視器畫面曝光，歹徒頭戴安全帽進入銀行，用手槍指著保全，嚇得保全舉起雙手，隨後歹徒另一隻手用噴辣椒水噴在保全臉上，便衝進櫃台行搶。

據了解，整起搶案不到1分，歹徒得手後，隨即開車逃離，事後警方追查，他在犯案前，已開車在銀行附近的成功南路等候將近10多分鐘，才出手行搶，得手後往橋頭新市鎮竹及楠梓方向逃逸。