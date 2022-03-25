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搶匪身穿外送制服搶高雄三信商銀 外送平台回應了
高雄市橋頭區成功南路三信銀行遭搶，今天下午3時許，一名歹徒趁銀行關門前夕，一手持槍，一手拿辣椒水闖入銀行，用辣椒水攻擊保全人員，並在臨櫃搶走5萬元後逃離。由於行搶時歹徒身穿知名外送平台的制服，對此，該外送平台公關回應，疑似佯裝成外送員，降低警戒行搶，也會全力配合警方調查；目前歹徒身分未明，警方持續追查中。
這起搶案發生於，今天下午3時30分許，歹徒趁銀行關門前夕，一手拿辣椒水闖入；先用辣椒水攻擊保全人員，此舉也嚇到仍在辦公室內的其他行員，隨後他便趴向櫃檯搶走行員正清點的一疊紙鈔，初估約5萬元。
據了解，整起搶案經過約1分多鐘，歹徒得手後，隨即開車逃離，事後警方追查，他在犯案前，已開車在銀行附近的成功南路等候將近10多分鐘，才出手行搶，得手疑似往楠梓方向逃逸。
目前歹徒身分未明，警方持續追查中；由於歹徒身穿知名外送平台的制服，頭戴安全帽行搶，對此，該外送平台公關回應，還未收到進一步消息，不排除犯嫌為掩人耳目降低保全戒心，才穿著外送員服裝，對此也會全力配合警方調查。
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