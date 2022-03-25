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台中墜樓國一生遭霸凌？ 校方下午再發說明

聯合報 / 記者趙容萱林佩均／台中即時報導

台中市昨發生國一生墜樓事件，網路流傳一段該校學生家長發文，臆測過世的男學生在生前長期遭受霸凌，導致憾事；該校校長今澄清，絕對沒有霸凌，初步了解是該生與同班另名同學嬉鬧推擠，造成臉部烏青，原本昨天下午要請該生與家長到校面談，昨天中午卻發生憾事。

校方今天下午發布「校園安全緊急事件說明」，內容說明意外事件發生後處置，並重申該生墜樓原因還需釐清，校方初步調查尚無霸凌情形，為彰顯公正，將依程序啟動外部調查。

該校校長說，前天男學生與同班一名同學互相嬉鬧、推擠，造成臉部烏青，昨天導師了解，並通知下午要請男同學家長到校進行親師生面談，未料該生中午發生墜樓意外。

校長表示，絕無霸凌事件，且男學生身材體格佳，目前獎懲紀錄都是嘉獎，並無記過，網路流傳文字並非事實。今天學校仍進行考試，中午時間找該班同學進一步釐清事件經過。

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台中市昨發生國一生墜樓事件，校方今天下午發布「校園安全緊急事件說明」表示，初步調查尚無霸凌情形。圖／校方提供
台中市昨發生國一生墜樓事件，校方今天下午發布「校園安全緊急事件說明」表示，初步調查尚無霸凌情形。圖／校方提供

霸凌 台中市

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