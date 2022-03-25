南投2國中生早自習以空瓶、甩棍互毆 頭破血流

南投縣某國中兩名三年級學生，今天上午早自習時，劉姓學生拿出保力達空瓶，朝盧姓學生頭部敲下，盧姓學生也從書包拿出甩棍，雙方互相攻擊，師長聽到爭吵聲趕到制止，盧姓學生頭部流血，劉姓學生左手臂骨折，幸好送醫後並無大礙。學校通知家長並報警，南投縣教育處已依校安通報事件處理。

據了解，劉姓、盧姓學生都是輔導對象，平常就互看不順眼常起爭執，師長也加強注意，避免衝突。今天清晨早自習時間，導師暫時離開教室，劉姓學生便拿出保力達玻璃空瓶，從後方朝著盧姓學生頭部敲下去，玻璃瓶破裂。

盧姓學生頭破血流，立刻從書包拿起一根甩棍反擊，砸到劉姓學生手臂，兩人互相攻擊，讓其他學生傻眼設法勸解，吵鬧聲也引起師長注意，趕到教室制止兩人動手。

老師將兩人帶到健康中心包紮傷口，盧姓學生頭部撕裂傷流血，劉姓學生左手臂骨折，由救護車送往醫院治療，幸好並無大礙，學校通知雙方家長到場並報案。

南投縣教育處表示，兩名學生都是輔導對象，兩人容易衝動，常因小事爭執，老師平時注意避免兩人衝突。未料，今天稍不注意，便出現暴力衝突，學校依校安事件通報，教育處組成專案小組，將安排心理師、社工師到校輔導，避免再有暴力和偏差行為。