剛買新車就遭殃 女車主連人帶車遭逆向車撞飛20米崩潰

台中鍾姓男子昨天深夜駕駛小貨車，逆向衝撞在對向臨停的轎車，駕駛余女坐在駕駛座上，連人帶車被撞飛20公尺遠，甚至波及超商門口2部機車；余女僅受輕微擦挫傷，抱怨新車剛開就被撞，很倒楣；警方調查，鍾男未酒駕，詳細肇因有待調查。

台中鍾男(43歲)昨天深夜23時許，於大甲區駕駛小貨車，沿著順天路往南行駛，行經新政路口時，卻逆向直直往對向車道衝，撞上臨停在超商前的小客車，甚至波及2輛重型機車；小客車主余女(32歲)坐在駕駛座，連人帶車遭撞飛20多公尺遠，幸僅受輕微擦挫傷，拒絕就醫治療。

鍾男向警方表示，駕車到一半時，突然感到身體不適，一時恍神，才偏離車道，為了躲避前車，才逆向衝撞到對向小客車；余女飽受驚嚇，事後向警方表示，當初才剛停好車欲下車購物，正準備要開門時，就看到藍色小貨車直直往自己開過來，還來不及反應就撞上了，幸好僅受輕微擦挫傷。