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一手持槍一手辣椒水 高雄銀行搶匪得手5萬逃逸

聯合報 / 記者陳弘逸林保光王慧瑛／高雄即時報導

今天下午3點多，高雄市橋頭區成功南路三信銀行發生銀行搶案，歹徒在櫃檯搶走5萬元，疑似一人作案，一手持槍，一手拿辣椒水攻擊保全人員，目前人已逃逸。轄區岡山警分局目前已封鎖現場採證中，是否有共犯開車接應，還在釐清中。

三信商業銀行橋頭分行今天下午3點29分傳出遇劫，銀行快關門時，一名男子持手槍進入，趴向櫃檯搶走行員正清點的一疊紙鈔，據初步統計約5萬元。

當時銀行因已到營業結束時間，拉下部分鐵門，這名歹徒突然現身，進入銀行搶錢。歹徒行搶後馬上奪門要逃，遇銀行保全人員攔阻，但歹徒拿辣椒水噴保全員後，馬上奪門逃逸。警方正全力追緝歹徒。

據了解，這名歹徒身穿foodpanda制服，穿戴安全帽、口罩行搶。

高雄岡山警分局分局長洪振順說，歹徒從櫃檯搶走5萬元後，搭上一輛黑色轎車往楠梓區方向逃逸，已調閱行進路線監視器畫面，正全力追緝中。

今天下午3點多，高雄市橋頭區成功南路三信銀行發生銀行搶案，歹徒搶走5萬元，歹徒一人作案，一手持槍，一手拿辣椒水攻擊保全人員，目前人已逃逸。記者陳弘逸／攝影
今天下午3點多，高雄市橋頭區成功南路三信銀行發生銀行搶案，歹徒搶走5萬元，歹徒一人作案，一手持槍，一手拿辣椒水攻擊保全人員，目前人已逃逸。記者陳弘逸／攝影
今天下午3點多，高雄市橋頭區成功南路三信銀行發生銀行搶案，歹徒搶走5萬元，歹徒一人作案，一手持槍，一手拿辣椒水攻擊保全人員，目前人已逃逸。記者陳弘逸／攝影
今天下午3點多，高雄市橋頭區成功南路三信銀行發生銀行搶案，歹徒搶走5萬元，歹徒一人作案，一手持槍，一手拿辣椒水攻擊保全人員，目前人已逃逸。記者陳弘逸／攝影
歹徒搶銀行得手5萬元後，疑似搭上一輛黑色轎車逃逸。記者陳弘逸／翻攝
歹徒搶銀行得手5萬元後，疑似搭上一輛黑色轎車逃逸。記者陳弘逸／翻攝
一名歹徒今天下午持搶及辣椒水在高雄橋頭區搶銀行，得手5萬元後，隨即跳上黑色轎車逃逸，犯案過程僅約1分鐘。記者陳弘逸／翻攝
一名歹徒今天下午持搶及辣椒水在高雄橋頭區搶銀行，得手5萬元後，隨即跳上黑色轎車逃逸，犯案過程僅約1分鐘。記者陳弘逸／翻攝

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