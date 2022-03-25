快訊

林右昌沒戴口罩接觸確診警 陳時中：先採檢、居隔3天

直播／本土今新增14例、無新增死亡 境外移入再破百+122

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛犬疑受驚走失 警尋回男子欣喜若狂喚阿賤

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名陳姓男子騎機車，牽著友人的愛犬「阿賤」外出購物，途中講電話時，愛犬疑似受到驚嚇逃離，陳男發現阿賤不見，與友人分頭找尋了3小時，正準備放棄時遇上巡邏員警，警方記下阿賤特徵，半小時後在路上發現阿賤身影，通知陳男等人到場，讓愛犬回到身邊。

鼓山警分局龍華派出所警員黃俊銘、楊尚儒，3天前凌晨2點半左右，巡邏經過鼓山區裕誠路，見到陳男（33歲）騎著機車神情緊張左顧右盼，員警上前關心時，陳男即說凌晨時分和友人帶著一隻黃色米克斯「阿賤」外出購物，只是在店門口講電話時，聽到附近有狗群打架聲，一開始不以為意，沒想到講完電話，「阿賤」竟然不見了，和友人分頭找尋已經整整3小時仍不見牠蹤影，急得快出來。

員警記下阿賤品種、顏色及飼主電話並允諾幫忙找尋後，隨即例行巡邏並留意走失犬行蹤；在約半小時後，巡邏員警在明華路超商前發現疑似「阿賤」的身影，身旁還有一名熱心女子幫忙安撫，隨即聯絡失主到場。聞訊前來的陳男，從遠處看見愛犬身影，忍不住歡欣大聲喚著「阿賤」，與愛犬開心相擁。

陳男說，5歲的「阿賤」雖是好友所飼養，但幾乎天天見面，感情如同家人一般，突然走失的瞬間心情慌亂無章，幸好遇見貴人幫忙，終於讓愛犬回到身邊。

陳姓男子騎機車，牽著友人的愛犬「阿賤」外出購物，途中講電話時，愛犬疑似受到驚嚇逃離。記者邱奕能／翻攝
陳姓男子騎機車，牽著友人的愛犬「阿賤」外出購物，途中講電話時，愛犬疑似受到驚嚇逃離。記者邱奕能／翻攝
陳姓男子騎機車，牽著友人的愛犬「阿賤」外出購物，途中講電話時，愛犬疑似受到驚嚇逃離。記者邱奕能／翻攝
陳姓男子騎機車，牽著友人的愛犬「阿賤」外出購物，途中講電話時，愛犬疑似受到驚嚇逃離。記者邱奕能／翻攝

失主 超商

延伸閱讀

高雄化工廠群聚溯源 市府掌握13日婚宴疫調

新北新增確診個案傳與高雄有關？ 高市府：並無關聯

屁橘貓揪虎斑「共乘哈士奇」玩嗨 下秒2隻全溜掉牠眼神死：狗生好累

路上撿到「滿身泥骨折奶貓」她送醫後秒收編 2年後長成貴氣公主網感動

相關新聞

台中墜樓國一生曾遭霸凌？ 校長澄清：絕對沒有

台中市昨發生國一生墜樓不幸事件，網路流傳一段該校學生家長發文，臆測過世的男學生在生前長期遭受霸凌，導致憾事；該校校長今澄...

台中國中生墜樓疑遭霸凌 教育局回應了

台中市某國中昨天發生國一男學生墜樓意外，男學生送醫後不治。台中市教育局表示，昨天學校段考，事發後考試延至今天舉行，並請各...

北市一輛藍寶堅尼自撞衝進中央分隔島 24歲駕駛稱失控

一輛藍寶堅尼型號LP550，今早9點被發現衝進台北市內湖區堤頂大道下方中央分隔島，卡住動彈不得，24歲張姓駕駛下車報警，...

愛犬疑受驚走失 警尋回男子欣喜若狂喚阿賤

高雄一名陳姓男子騎機車，牽著友人的愛犬「阿賤」外出購物，途中講電話時，愛犬疑似受到驚嚇逃離，陳男發現阿賤不見，與友人分頭...

鄭文燦視察家樂福物流中心現況 已無悶燒將開始清運

桃園家樂福楊梅物流中心本月14日上午發生大火，半小時內付之一炬，目前家樂福廠方已完成火場清理、火災鑑定及保險公司現勘，市...

獨攀「旗靈縱走」不慎滑落邊坡 警消2小時救人

台南市關廟區一名黃姓男子獨自到高雄市旗山區旗尾山挑戰「旗靈縱走」，疑因天色昏暗加上路況不熟，返程時不慎滑落邊坡，黃男又體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。