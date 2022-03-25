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愛犬疑受驚走失 警尋回男子欣喜若狂喚阿賤
高雄一名陳姓男子騎機車，牽著友人的愛犬「阿賤」外出購物，途中講電話時，愛犬疑似受到驚嚇逃離，陳男發現阿賤不見，與友人分頭找尋了3小時，正準備放棄時遇上巡邏員警，警方記下阿賤特徵，半小時後在路上發現阿賤身影，通知陳男等人到場，讓愛犬回到身邊。
鼓山警分局龍華派出所警員黃俊銘、楊尚儒，3天前凌晨2點半左右，巡邏經過鼓山區裕誠路，見到陳男（33歲）騎著機車神情緊張左顧右盼，員警上前關心時，陳男即說凌晨時分和友人帶著一隻黃色米克斯「阿賤」外出購物，只是在店門口講電話時，聽到附近有狗群打架聲，一開始不以為意，沒想到講完電話，「阿賤」竟然不見了，和友人分頭找尋已經整整3小時仍不見牠蹤影，急得快出來。
員警記下阿賤品種、顏色及飼主電話並允諾幫忙找尋後，隨即例行巡邏並留意走失犬行蹤；在約半小時後，巡邏員警在明華路超商前發現疑似「阿賤」的身影，身旁還有一名熱心女子幫忙安撫，隨即聯絡失主到場。聞訊前來的陳男，從遠處看見愛犬身影，忍不住歡欣大聲喚著「阿賤」，與愛犬開心相擁。
陳男說，5歲的「阿賤」雖是好友所飼養，但幾乎天天見面，感情如同家人一般，突然走失的瞬間心情慌亂無章，幸好遇見貴人幫忙，終於讓愛犬回到身邊。
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