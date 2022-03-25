鄭文燦視察家樂福物流中心現況 已無悶燒將開始清運

桃園市長鄭文燦今前往勘查桃園家樂福楊梅物流中心現況。記者翁唯真／攝影 桃園家樂福楊梅物流中心本月14日上午發生大火，半小時內付之一炬，目前家樂福廠方已完成火場清理、火災鑑定及保險公司現勘，市府也要求家樂福要由合法的清運公司提出清運計畫書；桃園市長鄭文燦前往勘查表示，家樂福為大型公司，未來在建造倉儲的防火區隔要再討論如何設計。

家樂福物流中心大火熄滅後，卻因覆蓋物太多，導致前幾日還有出現些許悶燒冒煙情形，讓附近居民相當憂心，本月23日桃園市議會各黨議員也前往現場，盼廠方能盡快解決悶燒問題。

消防局表示，廠方近日都有持續利用怪手將被覆蓋住的悶燒區域撥開灑水，昨天已全數完成，火調的蒐證也已完成，已可開始清運殘骸。

鄭文燦今前往勘查表示，樂福楊梅物流中心已完成火場清理、火災鑑定跟保險公司現勘，市府也要求家樂福要由合法的清運公司提出清運計畫書，將火災廢棄物送到合格的處理場所，環保局也全力協助避免二次災害，讓所有的廢棄物可以清理完畢。

鄭文燦指出，家樂福位在楊梅為亞洲地區最大先進物流中心，約7萬平方公尺，將來重建的時候也要請家樂福特別注重包括防災的設計、分艙、分流、防火的區隔，因為是非常先進的自動化倉儲設備，那也都用機器人，雖然有自動排煙、灑水系統但是在防災設計上還不夠，仍有加強的必要。

被問到會不會希望中央盡快修建築法規、防火區隔等，鄭文燦說，家樂福物流中心都是符合建築法以及消防法，不過在這個大型倉儲上，確實設計上可以加強，市政府也會邀請財團法人住宅中心針對大型倉儲的防災設計，提出一些建議。