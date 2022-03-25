台中國中生墜樓疑遭霸凌 教育局回應了

台中市某國中昨天發生國一男學生墜樓意外，男學生送醫後不治。台中市教育局表示，昨天學校段考，事發後考試延至今天舉行，並請各班導師安撫同學情緒，今天上午進行全校性安心宣導，請導師留心班上同學的心理狀況。

學校表示，墜樓學生平常在校表現正常，和同學互動關係良好，墜樓原因刻正進一步了解中。

至於是否有外傳遭受霸凌情形？今天中午，教育局由視導區督學帶隊進入校園，了解事件發生情形、墜樓同學平時獎懲紀錄、輔導紀錄、以及與家長聯絡概況等，釐清是否有霸凌、記過或其他可能原因，同時也請學校說明調查處理進度，儘速還原事實，釐清真相。