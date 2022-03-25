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獨攀「旗靈縱走」不慎滑落邊坡 警消2小時救人

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

台南市關廟區一名黃姓男子獨自到高雄市旗山區旗尾山挑戰「旗靈縱走」，疑因天色昏暗加上路況不熟，返程時不慎滑落邊坡，黃男又體力不支只能報警求助，警消耗費2小時左右在元帥宮後方登山步道約一公里處邊坡找到黃男，順利帶黃男下山。

據了解，黃男（33歲）本月23日下午2時許獨自從旗山區旗尾山第一登山口前往美濃區靈山，挑戰旗靈縱走登山路線，黃男沿路看風景，走到元帥宮後方稜線時，發現天色逐漸暗下來，準備沿路返程卻不小心踩空滑落邊坡，因黃男登山僅帶一瓶水，準備糧食不足也沒帶頭燈等物品，一路走下來已有些體力不支加上路況不熟爬不上邊坡，晚上7時許打電話報警求助。

黃男在電話中表示，他在山上不慎滑落邊坡，沒有受傷但是迷失方向需要救援，警消出動7名人員沿著登山路徑展開地毯式搜索，同時透過黃男提供的地理環境推測他所在的位置，2個多小時後終於在元帥宮後方登山步道約1公里處邊坡找到黃男坐在邊坡向前來的人員大聲呼救，警消立即協助將黃男拉上邊坡，順利帶下山。

旗山警分局提醒，知名的「旗靈縱走」路線，由旗山區旗尾山至美濃區靈山段，全長約6.5公里，單趟攀爬就需花費約4小時30分鐘，沿途山脈稜線上下起伏，時時要上攻下切四肢並用，需藉由繩索輔助而充滿挑戰，難度上不亞於攀登百岳，登山時務必結伴同行且做好時間規畫，建議民眾可以開兩台車，一台停在旗尾糖廠，另外一台停在靈山停車場，這樣彼此之間接駁會比較方便。

台南一名黃姓男子獨攀旗靈縱走，傍晚準備沿路返程卻不慎滑落邊坡，警消7人2小時後找到黃男。記者陳玫伶／翻攝
台南一名黃姓男子獨攀旗靈縱走，傍晚準備沿路返程卻不慎滑落邊坡，警消7人2小時後找到黃男。記者陳玫伶／翻攝
台南一名黃姓男子（右四）獨攀旗靈縱走，傍晚準備沿路返程卻不慎滑落邊坡，警消7人2小時後找到黃男。記者陳玫伶／翻攝
台南一名黃姓男子（右四）獨攀旗靈縱走，傍晚準備沿路返程卻不慎滑落邊坡，警消7人2小時後找到黃男。記者陳玫伶／翻攝

登山步道 美濃 台南

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