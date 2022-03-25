獨攀「旗靈縱走」不慎滑落邊坡 警消2小時救人

台南市關廟區一名黃姓男子獨自到高雄市旗山區旗尾山挑戰「旗靈縱走」，疑因天色昏暗加上路況不熟，返程時不慎滑落邊坡，黃男又體力不支只能報警求助，警消耗費2小時左右在元帥宮後方登山步道約一公里處邊坡找到黃男，順利帶黃男下山。

據了解，黃男（33歲）本月23日下午2時許獨自從旗山區旗尾山第一登山口前往美濃區靈山，挑戰旗靈縱走登山路線，黃男沿路看風景，走到元帥宮後方稜線時，發現天色逐漸暗下來，準備沿路返程卻不小心踩空滑落邊坡，因黃男登山僅帶一瓶水，準備糧食不足也沒帶頭燈等物品，一路走下來已有些體力不支加上路況不熟爬不上邊坡，晚上7時許打電話報警求助。

黃男在電話中表示，他在山上不慎滑落邊坡，沒有受傷但是迷失方向需要救援，警消出動7名人員沿著登山路徑展開地毯式搜索，同時透過黃男提供的地理環境推測他所在的位置，2個多小時後終於在元帥宮後方登山步道約1公里處邊坡找到黃男坐在邊坡向前來的人員大聲呼救，警消立即協助將黃男拉上邊坡，順利帶下山。