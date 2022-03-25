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騎士買飲料摸走其他顧客錢包1萬元 不到一天全花光

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄許姓男子日前到岡山區公園西路上一家連鎖紅茶冰店購買飲料時，將裝有2萬元的錢包放在櫃台上，隨後到店家對面購買便當，取回錢包時發現少了1萬元，報警後發現60歲戴姓男子涉有重嫌，並通知到案說明，雖戴男坦承犯行，但他在一天內就將錢花光，警詢後，將他依竊盜罪移送。

岡山警分局前峰派出所，接獲民眾報案稱，有人遭竊1萬元；警獲報到場了解，許男3月22日中午12時到岡山區公園西路三段一家連鎖紅茶冰店購買飲料時，將裝有2萬元的錢包放在櫃台上，隨後到店家對面購買便當，取回錢包時發現少了1萬元。

為追查竊嫌，店家配合警方調閱監視器發現，一名戴姓男顧客騎乘機車、頭戴紅色安全帽購買飲料時，趁店員不注意，將櫃台上的錢包偷走，取走財物後，還假意將錢包放回原處，豈料行竊經過，全遭店家監視器拍下，隨後警方也通知他到案說明。

戴男於23日到案，他雖坦承犯行，但表示，已將1萬元現金全都花光；警訊後，將他依竊盜罪移送偵辦。

高雄60歲戴姓男子日前偷走其他顧客放在飲料店櫃台的錢包，取走錢包內的1萬元後，放回原處。記者陳弘逸／翻攝
高雄60歲戴姓男子日前偷走其他顧客放在飲料店櫃台的錢包，取走錢包內的1萬元後，放回原處。記者陳弘逸／翻攝
高雄60歲戴姓男子日前偷走其他顧客放在飲料店櫃台的錢包，取走錢包內的1萬元後，放回原處。記者陳弘逸／翻攝
高雄60歲戴姓男子日前偷走其他顧客放在飲料店櫃台的錢包，取走錢包內的1萬元後，放回原處。記者陳弘逸／翻攝
高雄60歲戴姓男子日前偷走其他顧客放在飲料店櫃台的錢包，取走錢包內的1萬元後，放回原處。記者陳弘逸／翻攝
高雄60歲戴姓男子日前偷走其他顧客放在飲料店櫃台的錢包，取走錢包內的1萬元後，放回原處。記者陳弘逸／翻攝

岡山 監視器

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