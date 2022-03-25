影／轉帳投資未上市公司 又是假投資真詐騙手法

新北市林姓男子日前到銀行欲領52萬元投資未上市公司，還秀出LINE好友登記的公司營業許可證書，因轉帳的銀行帳戶長期未使用，行員察覺有異報警，在眾人努力勸說下林男才放棄匯款，警方及行員聯手成功阻詐。

今年3月21日上午9時許，土城警分局金城派出所副所長張耀霖、警員陳柏翰、李永祥及曾慶瑄接獲轄內元大銀行報案，指稱有人臨櫃欲匯款52萬元，因匯款金額不小，行員對匯款民眾關懷提問過程中，察覺情況有異，疑似遭人詐騙。

警方到場進一步詢問欲匯款的林姓男子，他表示，一名暱稱「Amy」者為LINE通訊軟體好友，日前「Amy」突然說有好消息，告知投資一家未上市公司，有獲利相當豐厚的投資回報，林男深信不疑決定加入投資，21日便依照「Amy」指示前往銀行準備臨櫃匯款。

因匯款金額不小，行員小心詢問匯款目的，林男告知要投資股票，行員再問為何投資股票需匯款到別人帳號，林男答不上來，且發現該帳號長期未曾使用，懷疑是「假投資真詐騙」的慣用手法，行員趕緊報警。

土城警方到場，林男向警方秀出與「Amy」的通訊軟體對話紀錄，對話內容中詐騙集團還提供由新北市政府核發的公司營業許可證書，來取信林男，讓林男深信不疑，經警方及行員的全力勸說下才未匯款，成功守住林男釭行帳戶內52萬元存款。