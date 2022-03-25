台中墜樓國一生曾遭霸凌？ 校長澄清：絕對沒有
台中市昨發生國一生墜樓不幸事件，網路流傳一段該校學生家長發文，臆測過世的男學生在生前長期遭受霸凌，導致憾事；該校校長今澄清，絕對沒有霸凌事件，初步了解是該生與同班另名同學嬉鬧推擠，造成同學臉部烏青，原本昨天下午要請該生與家長到校面談，中午卻發生憾事。
該校校長指出，前天男學生與同班一名同學互相嬉鬧、推擠，造成同學臉部烏青，昨天導師了解，並通知下午要請男同學家長到校進行親師生面談，未料該生中午發生墜樓意外。
校長強調，絕無霸凌事件，且男學生身材體格佳，目前獎懲紀錄都是嘉獎，並無記過，網路流傳文字並非事實。但今天學校仍進行考試，預計中午時間找該班同學進一步釐清事件經過。
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