雨天外出訪友疑路況不熟車栽鳳梨田受困 網戲稱犁田
高雄鼓山區18歲林姓男子日前開車到大樹區訪友，返家途中，疑天雨路滑，路況不熟，車輛過彎時不慎打滑，整輛車栽進路旁鳳梨田；員警獲報後，到場協處，並將林男救出，當下他意識清楚未受傷，也無飲酒，詳細事故原因仍待釐清。
這起事故發生於3月23日晚上8時14分，仁武警分局溪埔派出所接獲民眾報案稱，有一輛轎車「犁」進鳳梨田；警方獲報到場，整部車仍卡在鳳梨田動彈不得，駕駛也受困車內。
經警方協助，順利將林男救出，所幸，他意識清楚，未受傷，酒測值為零。初步了解，林男住在鼓山區，當天開車到大樹區找朋友，返程途中，因天雨路滑加上路況不熟，過彎後不慎打滑才會不慎開進鳳梨田。
事後警方依規定測繪事故現場，並通知拖吊車協助將車輛吊起，詳細事故原因仍待釐清，目擊者也將事故畫面PO網，戲稱「出事了阿北」，也有網友調侃，這真的是名符其實的「犁田」。
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