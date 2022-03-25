租賃車行詐領疫情紓困補貼 6輛車申請73人補助

行政院在新冠肺炎疫情期間，去年提出「紓困4.0」補助方案，高雄市某租賃車行卻運用車行6輛租賃車，涉嫌以人頭冒充車行員工，一口氣申請73名租賃車司機薪資補貼，總額達219萬元。監理單位察覺異常，向檢方申告，警方查出車行顏姓老闆涉案，依詐欺及偽造文書罪嫌移送法辦。

據了解，顏姓男子（37歲）經營租賃車行10年，利用私人轎車及合法掛牌的租賃車，以白牌計程車經營模式，設立白牌司機的Line群組，一旦有人叫車，便將叫車訊息貼上群組，由群組內的司機搶單載客。

去年新冠肺炎疫情嚴重，行政院提出「紓困4.0」方案，供租賃車司機申請薪資補貼，每人可補助3萬元，顏姓老闆便利用群組成員或已離職的員工名義，涉嫌偽造在職證明及薪資給付證明，向公路總局高雄市區監理所，申請紓困4.0租賃車司機薪資補貼，共73筆，申領金額219萬元。

監理機構查核，發覺顏的車行只有6輛租賃車，卻申請達70多筆補貼，明顯異常，懷疑其中有詐，便向高雄地檢署申告，檢方指揮高雄市刑警大隊調查，警方找到其中10多名人頭司機，查出車行疑詐領補助，搜索車行及顏的住處，查扣電腦資料等證物，顏承認涉案。