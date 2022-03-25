能高縱走登山隊丟包協作失聯 南投警消分兩路入山搜索

一支17人的登山隊前往攀登能高安東軍縱走，竟因紀姓協作腳程慢，領隊率隊提前下山，讓協作家屬也無法取得聯繫，23日晚間向南投縣消防局通報失聯協尋，也在臉書發文質疑登山隊的丟包行為，引發網友熱烈討論，消防二大隊昨天派遣警消3人與家屬4人，由奧萬大方向往第一獵寮方向搜索，另一山搜義消及山青隊伍，則自屯原登山口往安東軍山方向搜索。

南投消防局二大隊指出，這支17人登山隊伍，自3月19日自屯原登山口入山，預計攀登能高、安東軍山，3月21日早上約莫8時，谷姓領隊及紀姓協作率隊一同通過光頭山斷崖後，領隊及其他15名山友持續趕往三叉營地，紀姓協作壓隊在後方走，因得知山區氣候即將轉惡劣，3月22日谷姓領隊與其他15名山友平安抵達奧萬大國家森林遊樂區，卻遲遲等不到壓隊的紀姓協作人員。

據山友在臉書留言表示，整支隊伍請了一個之前合作過數次的熟人協作，但因忽略了他在疫情時期沒有持續訓練，而在第一天就察覺這位協作舊友腳程慢了，因此當下決定背負的東西由領隊來背，協作轉背領隊個人行李，而天氣逐漸轉差，基於整隊安全，並經協作同意帶領全隊員先行，這是經過幾番思考後最難選擇的做法。