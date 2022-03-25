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能高縱走登山隊丟包協作失聯 南投警消分兩路入山搜索

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

一支17人的登山隊前往攀登能高安東軍縱走，竟因紀姓協作腳程慢，領隊率隊提前下山，讓協作家屬也無法取得聯繫，23日晚間向南投縣消防局通報失聯協尋，也在臉書發文質疑登山隊的丟包行為，引發網友熱烈討論，消防二大隊昨天派遣警消3人與家屬4人，由奧萬大方向往第一獵寮方向搜索，另一山搜義消及山青隊伍，則自屯原登山口往安東軍山方向搜索。

南投消防局二大隊指出，這支17人登山隊伍，自3月19日自屯原登山口入山，預計攀登能高、安東軍山，3月21日早上約莫8時，谷姓領隊及紀姓協作率隊一同通過光頭山斷崖後，領隊及其他15名山友持續趕往三叉營地，紀姓協作壓隊在後方走，因得知山區氣候即將轉惡劣，3月22日谷姓領隊與其他15名山友平安抵達奧萬大國家森林遊樂區，卻遲遲等不到壓隊的紀姓協作人員。

據山友在臉書留言表示，整支隊伍請了一個之前合作過數次的熟人協作，但因忽略了他在疫情時期沒有持續訓練，而在第一天就察覺這位協作舊友腳程慢了，因此當下決定背負的東西由領隊來背，協作轉背領隊個人行李，而天氣逐漸轉差，基於整隊安全，並經協作同意帶領全隊員先行，這是經過幾番思考後最難選擇的做法。

南投消防局表示，谷姓領隊於3月23日與家屬聯繫，確定紀姓領隊仍未到家，加上近日大雨、地震，擔心紀姓協作在山區發生意外，於是趕緊打119報案電話；目前得知該失聯紀姓協作身上有帳篷、食物、打火機等足夠登山裝備，手機訊號目前呈現關機狀態，經調閱失聯紀姓領隊的手機基地台查址紀錄，研判該名失聯協作可能受困在第一獵寮溪流附近，因溪水暴漲，無法渡溪下山，警消人員昨天分兩路，持續在山區搜索中。

南投縣消防局調派搜救人力，昨天自奧萬大往第一獵寮方向搜索。圖／南投消防局第二大隊提供
南投縣消防局調派搜救人力，昨天自奧萬大往第一獵寮方向搜索。圖／南投消防局第二大隊提供
登山狀況層出不窮，南投縣消防局搜救隊多次在能高安東軍山出任務，處理登山客獨攀失蹤案。圖／南投縣消防局提供
登山狀況層出不窮，南投縣消防局搜救隊多次在能高安東軍山出任務，處理登山客獨攀失蹤案。圖／南投縣消防局提供
能高安東軍縱走是中央山脈上最美麗的稜線，被山友封為一生必朝聖的路線。本報資料照片
能高安東軍縱走是中央山脈上最美麗的稜線，被山友封為一生必朝聖的路線。本報資料照片

南投 山友 奧萬大

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