兩男缺錢竟當蜘蛛人爬進母校行竊 得手上萬元遭逮

高雄楠梓鄭姓男子與鍾姓友人因缺錢花用，兩度前往曾就讀母校行竊，兩人專挑休假日或夜間攀爬進校園搜刮教職員的財務，共得手1萬3千元，事後校方發現遭竊報警，警方掌握身分後，通知兩人到案，鍾男先行到案並供出鄭男，警詢後將兩人依竊盜罪函送。

據了解，鄭男平時靠打零工維生，鍾男則無業，兩人因缺錢花用，竟動起歪腦筋，分別在2月26日、3月5日兩度潛入楠梓某國中，搜刮校內教職員的辦公室，共竊得約1萬3千元。

事後校方發現遭竊報警，警方透過校方所提供的監視器畫面，掌握兩人身分，並通知到案說明；鍾男於3月16日到案並供出鄭男，鄭為躲避查緝，還刻意逃到中北部暫居，直到19日才主動到案。