聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩男缺錢竟當蜘蛛人爬進母校行竊 得手上萬元遭逮
高雄楠梓鄭姓男子與鍾姓友人因缺錢花用，兩度前往曾就讀母校行竊，兩人專挑休假日或夜間攀爬進校園搜刮教職員的財務，共得手1萬3千元，事後校方發現遭竊報警，警方掌握身分後，通知兩人到案，鍾男先行到案並供出鄭男，警詢後將兩人依竊盜罪函送。
據了解，鄭男平時靠打零工維生，鍾男則無業，兩人因缺錢花用，竟動起歪腦筋，分別在2月26日、3月5日兩度潛入楠梓某國中，搜刮校內教職員的辦公室，共竊得約1萬3千元。
事後校方發現遭竊報警，警方透過校方所提供的監視器畫面，掌握兩人身分，並通知到案說明；鍾男於3月16日到案並供出鄭男，鄭為躲避查緝，還刻意逃到中北部暫居，直到19日才主動到案。
到案時，兩人竊得的贓款，已花到各剩500元，警方還發現鍾、鄭兩人，年僅21歲、19歲；員警也訓斥兩人「年紀輕輕，不學好竟學人家當賊」；警詢後，將兩人依竊盜罪函送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言