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兩男缺錢竟當蜘蛛人爬進母校行竊 得手上萬元遭逮

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓鄭姓男子與鍾姓友人因缺錢花用，兩度前往曾就讀母校行竊，兩人專挑休假日或夜間攀爬進校園搜刮教職員的財務，共得手1萬3千元，事後校方發現遭竊報警，警方掌握身分後，通知兩人到案，鍾男先行到案並供出鄭男，警詢後將兩人依竊盜罪函送。

據了解，鄭男平時靠打零工維生，鍾男則無業，兩人因缺錢花用，竟動起歪腦筋，分別在2月26日、3月5日兩度潛入楠梓某國中，搜刮校內教職員的辦公室，共竊得約1萬3千元。

事後校方發現遭竊報警，警方透過校方所提供的監視器畫面，掌握兩人身分，並通知到案說明；鍾男於3月16日到案並供出鄭男，鄭為躲避查緝，還刻意逃到中北部暫居，直到19日才主動到案。

到案時，兩人竊得的贓款，已花到各剩500元，警方還發現鍾、鄭兩人，年僅21歲、19歲；員警也訓斥兩人「年紀輕輕，不學好竟學人家當賊」；警詢後，將兩人依竊盜罪函送偵辦。

高雄楠梓鄭姓男子與鍾姓友人因缺錢花用，兩度前往曾就讀母校行竊，兩人專挑休假日或夜間攀爬進校園搜刮教職員辦公室的財務。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓鄭姓男子與鍾姓友人因缺錢花用，兩度前往曾就讀母校行竊，兩人專挑休假日或夜間攀爬進校園搜刮教職員辦公室的財務。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓鄭姓男子與鍾姓友人因缺錢花用，兩度前往曾就讀母校行竊，兩人專挑休假日或夜間攀爬進校園搜刮教職員辦公室的財務。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓鄭姓男子與鍾姓友人因缺錢花用，兩度前往曾就讀母校行竊，兩人專挑休假日或夜間攀爬進校園搜刮教職員辦公室的財務。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓鄭姓男子與鍾姓友人因缺錢花用，兩度前往曾就讀母校行竊，兩人專挑休假日或夜間攀爬進校園搜刮教職員辦公室的財務。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓鄭姓男子與鍾姓友人因缺錢花用，兩度前往曾就讀母校行竊，兩人專挑休假日或夜間攀爬進校園搜刮教職員辦公室的財務。記者陳弘逸／攝影

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