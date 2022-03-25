北市車輛未禮讓行人取締近4500件 行人違規超過6千件
針對車輛不禮讓行人強行通過的狀況，台北市警察局交通大隊加強執法。根據統計，今年1月到3月15日間，車輛不停讓行人就取締了4415件，機車行駛在人行道有3670件，不過行人違規穿越馬路也高達6364件，交通大隊表示，將持續加強執法密度，呼籲車輛與行人遵守交通規則，以減少交通事故。
交通大隊指出，北市警局統計今年1月至3月15日發生行人死亡交通事故，共計4件、4人，與去年同期發生11件相較減少7件，分析今年行人死亡事故，均為較高齡長者，約54至89歲不等，肇事原因有車輛於公車停靠站倒車未注意及行人闖紅燈、違規穿越馬路。
交通大隊表示，依據「道路交通管理處罰條例」規定，車輛行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，可處1200元至3600元；行人違規穿越道路可處300元；機車行駛人行道可處600元至1800元；公車停靠站違規停車，可處900元至1200元。
為維護道路交通安全，交通大隊呼籲，駕駛人和行人都需共同遵守交通規則，尤其駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行停讓行人，勿違規停車在公車停靠站及行駛人行道，行人也應遵守號誌規定行走行人穿越道，通行才有保障。
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