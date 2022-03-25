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影／一通電話「帳單沒繳清」6旬婦遭詐150萬、1公斤黃金

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

67歲婦人阿美（化名）上月間接獲詐團成員電話「「阿婆您好，我這裡是中華電信，你還有電話費尚未繳清」，遭假檢警詐取現金150萬元、及價值184萬的1公斤黃金，共被詐財334萬元，經警逮獲詐團車手黃女及共犯張男，依詐欺罪移送台中檢署偵辦，並持續追查詐團其他成員。

「阿伯您好，我這裡是OO醫院，你的健保卡被人冒用了」、「阿婆您好，我這裡是戶政所，剛剛我們查到有人冒用你的證件」、「您好，我這裡是中華電信，你還有電話費尚未繳清」，這是熟悉的詐騙話術，接著就會有假冒警察、檢察官的人員表示因涉及洗錢案件，需要監管帳戶現金，而長者們聽到這裡就慌了手腳，而落入詐騙集團的圈套。

台中市警局刑事警察大隊統計分析，去年65歲以上長者，遭詐騙1577件，主要以「假檢警」及「猜猜我是誰」手法為最多，其中遭「假檢警」手法受騙占總件數15.61%為236件，財損最為嚴重。

市刑大經濟組組長謝志遠表示，婦人阿美(67歲)接到假檢警詐騙電話，除了臨櫃匯款150萬元外，並依對方指示購買1公斤黃金（價值新台幣184萬元）交付給出來收「監管」金條的地檢署監管科「假檢警」，警方立即調閱監視器影像，順利查獲面交車手黃女及共犯張男，現正積極查緝背後其他詐騙集團成員。

雖然「假檢警」詐騙方式並非新興手法，但長者接到該類電話容易緊張而失去判斷，因此詐騙集團也抓準長者心態，專找年紀較大的長者實施詐術。有鑒於此，市警局除了利用各種機會場合加強宣導外，近來更製作早、晚安圖搭配宣導標語，來強化宣導效能及廣度，讓防詐觀念內化到民眾的生活中。

另外市警局透過案件分析發現長者們交付被騙款項，大部分都是透過金融機構提(匯)款，因此結合金融機構建立防詐聯線，協調第一線行員針對臨櫃提(匯)款長者加強關懷提問，如發現可疑立即通報轄區派出所共同阻詐，以確保長者受騙。

中市警局刑事警察大隊大隊長林明佐表示，台灣已邁入高齡化社會，我們應該為長者們建立安全宜居的生活空間，利用各式宣導及防詐作為，避免長者遭詐，而造成一生的辛勞化為烏有；也提醒家中有長輩的民眾，應時刻提醒長輩們，如有接獲可疑電話，應立即尋求幫助，撥打165或110專案，讓警方來為您們服務。

婦人阿美(67歲)接到假檢警詐騙電話，除匯款150萬元外，並依對方指示購買1公斤黃金交付給出來收「監管」金條的地檢署監管科「假檢警」。圖／警方提供
婦人阿美(67歲)接到假檢警詐騙電話，除匯款150萬元外，並依對方指示購買1公斤黃金交付給出來收「監管」金條的地檢署監管科「假檢警」。圖／警方提供
婦人阿美(67歲)接到假檢警詐騙電話，除匯款150萬元外，並依對方指示購買1公斤黃金交付給出來收「監管」金條的地檢署監管科「假檢警」。圖／警方提供
婦人阿美(67歲)接到假檢警詐騙電話，除匯款150萬元外，並依對方指示購買1公斤黃金交付給出來收「監管」金條的地檢署監管科「假檢警」。圖／警方提供
婦人阿美(67歲)接到假檢警詐騙電話，除匯款150萬元外，並依對方指示購買1公斤黃金交付給出來收「監管」金條的地檢署監管科「假檢警」。圖／警方提供
婦人阿美(67歲)接到假檢警詐騙電話，除匯款150萬元外，並依對方指示購買1公斤黃金交付給出來收「監管」金條的地檢署監管科「假檢警」。圖／警方提供

詐騙集團 警察 車手

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