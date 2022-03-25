台中女騎士清晨被撞慘死 肇逃駕駛被逮...又是酒駕！

駕駛被酒測後，發現數值已超過標準值，目前正製作筆錄中。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／ingimage 台中市大里區大智路、喬城路口今天上午6點10分發生一起死亡車禍，消防局獲報到場，一名約50歲女騎士被撞倒在地，已無呼吸心跳，送往仁愛醫院搶救後不治。警方查出，肇事的轎車高速行駛，從後面追撞機車後，肇事逃逸。警方已逮捕肇事逃逸車主，實施酒測後，發現數值已超過標準值，目前駕駛製作筆錄中。

【中央社／台中25日電】

台中市大里區今天發生死亡車禍，一名騎士被撞後送醫不治，肇事車輛逃逸，警方調閱監視器發現肇事車輛途中又因倒車波及2車，經查劉姓男子酒駕，將依公共危險罪嫌移送。

台中市政府消防局表示，清晨6時10分接獲報案，大里大智路、喬城路口發生車禍，消防人員到場發生一名機車騎士被撞，失去生命跡象，緊急處置後送往大里仁愛醫院救治仍不治。

警方初步調查，66歲周姓騎士沿大智路往大里方向行進，與駕駛BMW的25歲劉姓男子同向行駛到喬城路口時發生碰撞，劉姓男子肇事後逃逸，警方調閱監視器鎖定肇事車輛查緝。

警方說，劉姓男子肇事後，行經到東區東光園路，倒車時撞到停放路邊2部車輛，而到中市府警察局第三分局立德派出所筆錄，警方接著帶劉姓男子回霧峰分局偵訊，經查酒測值超標，全案將依公共危險罪嫌移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康