快訊

最後通牒！俄軍接最終命令、烏俄戰爭「結束時間點」曝

世足／義大利遭北馬其頓絕殺 連兩屆無緣世界盃

台中女騎士清晨被撞慘死 肇逃駕駛被逮...又是酒駕！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

駕駛被酒測後，發現數值已超過標準值，目前正製作筆錄中。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／ingimage
駕駛被酒測後，發現數值已超過標準值，目前正製作筆錄中。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／ingimage
台中市大里區大智路、喬城路口今天上午6點10分發生一起死亡車禍，消防局獲報到場，一名約50歲女騎士被撞倒在地，已無呼吸心跳，送往仁愛醫院搶救後不治。警方查出，肇事的轎車高速行駛，從後面追撞機車後，肇事逃逸。警方已逮捕肇事逃逸車主，實施酒測後，發現數值已超過標準值，目前駕駛製作筆錄中。

【中央社／台中25日電】

台中市大里區今天發生死亡車禍，一名騎士被撞後送醫不治，肇事車輛逃逸，警方調閱監視器發現肇事車輛途中又因倒車波及2車，經查劉姓男子酒駕，將依公共危險罪嫌移送。

台中市政府消防局表示，清晨6時10分接獲報案，大里大智路、喬城路口發生車禍，消防人員到場發生一名機車騎士被撞，失去生命跡象，緊急處置後送往大里仁愛醫院救治仍不治。

警方初步調查，66歲周姓騎士沿大智路往大里方向行進，與駕駛BMW的25歲劉姓男子同向行駛到喬城路口時發生碰撞，劉姓男子肇事後逃逸，警方調閱監視器鎖定肇事車輛查緝。

警方說，劉姓男子肇事後，行經到東區東光園路，倒車時撞到停放路邊2部車輛，而到中市府警察局第三分局立德派出所筆錄，警方接著帶劉姓男子回霧峰分局偵訊，經查酒測值超標，全案將依公共危險罪嫌移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

車禍 車主 酒駕

延伸閱讀

士林男酒駕違停還國罵 北市警手遭夾傷逮人送辦

酒駕與他車擦撞撞進咖啡店 公共危險罪送辦

轎車失速打滑連撞2車及看板 駕駛送醫排除酒駕

賓士車男酒駕違停關窗夾警察手 乘客推警都辦妨害公務

相關新聞

台中女騎士清晨被撞慘死 肇逃駕駛被逮...又是酒駕！

台中市大里區大智路、喬城路口今天上午6點10分發生一起死亡車禍，消防局獲報到場，一名約50歲女騎士被撞倒在地，已無呼吸心...

影／一通電話「帳單沒繳清」6旬婦遭詐150萬、1公斤黃金

67歲婦人阿美（化名）上月間接獲詐團成員電話「「阿婆您好，我這裡是中華電信，你還有電話費尚未繳清」，遭假檢警詐取現金15...

影／墾丁珍貴七里香遭盜採 保警逮2毒蟲山老鼠

屏東恆春半島的七里香受特有落山風吹襲，有樹瘤和蒼勁的樹型，深受園藝造景人士喜愛，也是山老鼠盜採的首選目標；墾管處4個多月...

逆子扛汽油縱火 連累母弟

南投縣廖姓男子疑不滿被同住的母親碎念，前天在自家門口潑汽油縱火燒毀兩輛機車，他與母親及弟弟燒傷，送醫住院暫無生命危險；警...

螞蟻築巢… 國小深夜火警警鈴大響

南投縣埔里鎮愛蘭國小近日深夜火災鈴聲大作，警鈴聲響了1個多小時，驚動警消也嚇壞周邊居民，但現場卻未見火源虛驚一場。校方向...

大學生詐欺車手黑吃黑 誣陷車手頭吞贓款4人都被法辦

高姓男大學生和同校廖姓女友為詐騙集團車手，兩人涉嫌為私吞提領贓款，本月23日傍晚向台南市警方報案謊稱說，他們2人已提領2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。