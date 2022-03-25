影／特斯拉停放路邊 小貨車駕駛恍神撞上翻車

洪姓男子昨天下午駕駛小貨車行經苗栗縣通霄鎮121線道路時，因一時恍神不慎撞及停放在路邊的特斯拉電動車，小貨車因此翻覆，洪姓男子送醫，意識清楚無生命危險，經酒測也沒有酒駕，意外發生過程被路口監視畫面清楚記錄下來。

通霄警分局通霄派出所於昨天下午4點左右接獲報案，一輛小貨車撞上轎車翻覆在路中，警方到場發現洪姓男子駕駛小貨車，沿苗121線由東往西行駛，行經通霄鎮城北里城中國小前，不慎撞及停放路旁特斯拉電動車，造成小貨車翻覆，洪姓男子經送醫意識清醒，施予酒測並未飲酒，他表示一時恍神未注意車前狀況才追撞路旁的轎車，全案警方依規定照相測繪處理。