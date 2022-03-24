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大學生詐欺車手黑吃黑 誣陷車手頭吞贓款4人都被法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

高姓男大學生和同校廖姓女友為詐騙集團車手，兩人涉嫌為私吞提領贓款，本月23日傍晚向台南市警方報案謊稱說，他們2人已提領278萬多元交給趙旗下成員，警方一信度以為真，將趙逮捕到案後，趙否認吞錢，並出示他和高、廖的LINE對話，警方查證後發現高、廖刪除不利他們的內容，進一步追問後，2人才承認為私吞錢才誣指趙吞錢。

警詢後，高男（22歲）和廖女（21歲） 及另一車手吳姓男大生（22歲）涉共謀被依涉及誣告、詐欺和洗錢防制法罪嫌移送南檢法辦，趙姓車手頭被依詐欺及洗錢防制法罪嫌，本月24日晚間移送南檢法辦，檢察官並以趙涉案情節重大向法院聲押中。

高男和廖女23日傍晚6點多向台南市警五分局偵查隊報案謊稱，他們已提領278萬多元交給趙旗下成員，他們為報考公務人員，怕涉案無法報考，才主動向警 方報案。

剛開始警方信以為真，還前往2人所稱府連地下道交款地點查證，先將趙姓車手頭逮捕到案，趙矢口否認曾收到278多萬元，資深辦案小隊長覺得事有蹊翹，核對LINE對話，警方查證後發現高、廖刪除不利他們的內容，進一步追問後，2人才承認為私吞錢才誣指趙吞錢。員警並循線前往廖女友人租屋處，找到122萬多元，其他贓款由另2名在逃共犯拿走。

警方查出，趙等4名大學生為詐欺集團車手，詐騙集團以假投資博奕為幌子，向被害人誘騙投資後就避不見面。 警方從查扣帳戶追查，高經手詐欺金額約2400萬元，廖女經手金額100多萬元。

據了解，涉案4人都是台南同一所大學大學生，3名男大生都是體育系學生，女大學生就讀音樂系，學校師長和教官得知4人涉案後，曾到警分局關心。

台南市警五分局員警（左）逮捕詐欺女車手，追回122萬多元贓款。記者黃宣翰／翻攝＿
台南市警五分局員警（左）逮捕詐欺女車手，追回122萬多元贓款。記者黃宣翰／翻攝＿
警方清點追回詐欺贓款。記者黃宣翰／翻攝
警方清點追回詐欺贓款。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局逮捕詐欺車手，追回122萬多元贓款。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局逮捕詐欺車手，追回122萬多元贓款。記者黃宣翰／翻攝

車手 大學生 詐欺

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