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與家人大吵離家出走 14歲少年種田自賺生活費

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導

日前有一位母親，憂心忡忡地走進派出所，她的14歲兒子與家人吵架後，負氣甩門而去，已離家出走5天，電話不接、音訊全無，也沒去上學。婦人雖生兒子的氣，仍擔心兒子孤身在外發生意外，在遍尋不著的情況下，老師帶著婦人尋求警方協助。

接獲報案的警員詹健良育有子女，對家屬擔憂焦急的心情感同身受。想到平時家中孩子特別重視同儕，會用臉書或IG等社交軟體發佈動態、聯繫朋友，便利用社交軟體聯繫與離家少年互動緊密的友人，得知離家少年可能在斗六農地工作。

警方前往斗六長林路附近的農地，當時下午1點太陽正艷，離家少年正在田裡進行務農工作。離家少年表示，因與家人吵架才會負氣離家，5天以來的開銷皆由農田工作而來。警方趕緊連絡家屬把他帶回家，婦人對警方3小時內將孩子尋回，表達感謝。

斗南警分局表示，警方對於失蹤人口案件均以同理心謹慎處理，但也提醒家長，多關懷家中青少年，保持良好親子互動，適當掌握孩子交友、外出情形，避免誤入歧途。

14歲少年與家人大吵一架，負氣離家出走5天，跑到斗六鎮的農田工作，賺自己的生活費。圖／斗南警分局提供
14歲少年與家人大吵一架，負氣離家出走5天，跑到斗六鎮的農田工作，賺自己的生活費。圖／斗南警分局提供

斗六 農地

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