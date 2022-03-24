新北街頭裸男騎單車 網友嘆：他身材比我好

新北市中和區街頭上，今天下午突然出現一名騎著腳踏車的裸男，民眾嚇得報警，並在臉書社團發文稱「遛鳥俠出沒，大家注意」；警方半小時後找到該名男子，經查，他無公然猥褻情事，並未違反刑法妨害風化罪，警詢後依社維法「妨害善良風俗」，裁罰最高6000元罰鍰。

據了解，45歲陳姓男子領有身心障礙手冊，長年精神不穩，有就醫紀錄，今天下午他騎家裡的腳踏車外出閒晃，疑因情緒問題，並未穿衣就逕自離家。

有民眾今天下午近4點，在中和區景平路和成功路口發現一名裸男，雖然他沒有任何攻擊情事，但考量當時是國小放學時段，遂報警。

警方趕抵，發現陳男已不見蹤影，立刻調閱監視器畫面釐清身分；經查，陳男沿成功路一路騎單車回家，途中沒有逗留或猥褻他人，派員至他家了解狀況後，請陳男爸爸一同陪他至派出所做筆錄。

警詢後，將陳男依違反社維法第83條「公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者」，裁罰最高6000元罰鍰。