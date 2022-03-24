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「同張頭貼看過兩次」中警識破愛情騙局 成功阻婦遭詐

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中沙鹿5旬楊姓婦人，昨天上午到沙鹿某銀行，要匯款逾3萬元到陌生帳戶，向行員表示朋友要借錢，但對其關係卻支吾其詞、說不清楚，警方查看婦人與其朋友對話紀錄，發現對方名稱使用「簡體字」，確認就是詐騙案件，力勸婦人不要匯款，阻詐成功，為婦人守下辛苦錢。

台中楊姓婦人(57歲)透過臉書，認識網友數月，2人相談甚歡，甚至以「親愛的」親密暱稱互叫對方。該網友近日突向楊提到，自己最近有發現「穩賺不賠」的投資項目，想邀她參與，並表示事成後，要與她共度一輩子生活，說盡甜言蜜語。

楊婦聽到後，昨上午9時許前往銀行，向行員表示要轉匯3萬6千元到指定帳戶，但在行員關心、詢問雙方關係時，楊卻支吾其詞說不清；行員直覺有異報警。

台中市清水警分局獲報後，派請光華所警員張家豪、紀宇哲到場了解。得知事發經過後，警員向楊婦說明這是慣用詐騙手法，但她不相信，一度與警方僵持半小時，楊仍堅持不鬆口匯款理由。

此時楊婦手機響起，竟是該名網友來電，警員發現對方暱稱為簡體字，同一張大頭照也看過「第二次」，更加確定是樁詐騙案，極力勸阻；楊婦此時才卸下心防，向警方表示，自己日前在臉書認識這名男網友，交換line後相談甚歡，對方邀她投資，請她先匯款3萬6千元到指定帳戶，若有人詢問，一律說是朋友借款。

警方聽完楊婦說明，仔細查看對話紀錄，對方除了暱稱使用簡體字外，對話模式也與詐騙案如出一轍；楊婦此時才驚覺自己遭到詐騙，打消匯款念頭，感謝警方幫忙，守住她的辛苦錢。

光華所長陳俊佑表示，此次行員機警發現，並通報警員到場處理，聯手守下民眾辛苦的血汗錢，為阻詐的最佳典範；針對轄區金融機構、大賣場、超商等場所人員保持聯繫及灌輸防詐觀念，充分發揮警民合作，已成功阻止多起詐欺案件，警方將繼續努力維護轄區治、交安，給予民眾優質居住生活環境。

台中楊婦日前認識網友，並邀請她匯款投資，遭清水警方識破為詐騙慣用手法，極力攔阻。記者劉柏均／翻攝
台中楊婦日前認識網友，並邀請她匯款投資，遭清水警方識破為詐騙慣用手法，極力攔阻。記者劉柏均／翻攝

詐騙 詐欺

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