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阿婆灣意外頻傳 中埔分局祭新招派「路隊長」坐鎮

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣台三線阿婆灣路段是許多車友口中「重機聖地」，但近期意外頻傳，中埔分局祭出新方針，改派巡邏車作「路隊長」定速領頭，若汽機車超過速限員警就會當場取締或拍照舉發，希望以更「機動」方式，降低事故發生頻率。

警方原每周末會在中埔鄉中崙溫泉附近，配合環保局和嘉義站設路檢點，取締違法改裝車輛或無照駕駛，但據中埔分局員警表示，許多車友通過路檢點後繼續違法，超速或跨越雙黃線駕駛，間接釀成意外，因此警方決定改變策略。

中埔分局解釋，未來每兩小時將派1班警力，約2到3輛巡邏車，沿台3線295公里到316公里處，依定速駕駛作「路隊長」領頭，如汽機車違規跨越雙黃線超車，或車速超越前方警車，警方就會現場取締或拍照舉發。同時也增加沿線「移動式」測速照相數量。

台三線阿婆灣路段本月20日，傳有24歲林男，過彎時不慎撞對向護欄，送醫不治；去年11月也傳有黃男於309公里處自摔身亡。中埔分局4組組長鄭惠修說，台三線阿婆灣路段因路寬且彎道多，全台車友常聚於此試車、練車甚至飆速。

中埔分局統計，近3年沄水至大埔路段交通事故發生件數A1共10件，死亡10人，受傷3人；A2交通事故共314件，共363人受傷。A3交通事故共64件。呼籲用路人勿超速、跨越雙黃線，並要有防禦駕駛觀念，避免交通事故憾事。

嘉義縣中埔分局過往會在中崙溫泉附近設「路檢點」，取締汽機車違規或無照駕駛，但員警說成效不大，無法阻止意外發生。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔分局過往會在中崙溫泉附近設「路檢點」，取締汽機車違規或無照駕駛，但員警說成效不大，無法阻止意外發生。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔分局過往會在中崙溫泉附近設「路檢點」，取締汽機車違規或無照駕駛，但員警說成效不大，無法阻止意外發生。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔分局過往會在中崙溫泉附近設「路檢點」，取締汽機車違規或無照駕駛，但員警說成效不大，無法阻止意外發生。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔分局過往會在中崙溫泉附近設「路檢點」，取締汽機車違規或無照駕駛，但員警說成效不大，無法阻止意外發生。圖／中埔分局提供
嘉義縣中埔分局過往會在中崙溫泉附近設「路檢點」，取締汽機車違規或無照駕駛，但員警說成效不大，無法阻止意外發生。圖／中埔分局提供
嘉義縣阿婆灣近期意外頻傳，中埔分局將加強巡邏密度，並增設移動式測速照相。圖／中埔分局提供
嘉義縣阿婆灣近期意外頻傳，中埔分局將加強巡邏密度，並增設移動式測速照相。圖／中埔分局提供
嘉義縣阿婆灣近期意外頻傳，中埔分局將加強巡邏密度，並增設移動式測速照相。圖／中埔分局提供
嘉義縣阿婆灣近期意外頻傳，中埔分局將加強巡邏密度，並增設移動式測速照相。圖／中埔分局提供

中埔 台三線

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