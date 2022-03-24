快訊

東航墜機「撞擊點」確認 黑盒子記憶體恐損壞

騎士超速照片標記負57公里 雷射槍方向不同所致

中央社 / 彰化24日電

男子騎機車行經彰化市東外環道路被開超速罰單，但認為照片標記超速負57公里有誤；警方解釋，員警持雷射槍取締，當機車背對員警距離越來越遠，超速即呈現負值，不影響違規事實。

有男子在臉書社團「爆料公社」貼文，指日前騎機車行經彰化市東外環道路時被開超速罰單，不過他發現違規超速照片上標記，機車超速為負57公里，且機車旁邊還有1輛休旅車，不解超速為何有負值，認為罰單有問題，懷疑是休旅車超速。

彰化縣警察局交通警察隊第2組長汪振豪今天接受媒體聯訪時說，員警持雷射槍取締超速，會出現負值是取締方向問題；他解釋，機車騎士面對取締者而來時，距離越來越近，數據為正值，當機車超過雷射槍時員警也跟着轉向，此時機車和員警間距離越來越遠，數值會變成負值。

汪振豪指出，測速儀器都經檢驗合格，該路段速限為時速40公里，男子騎乘機車時速為57公里，已違規超速行駛，可依道路交通管理處罰條例第40條規定，開罰新台幣1200元至2400元罰鍰，超速為負值，不影響超速違規事實。

罰單 警察

延伸閱讀

限速52？他為「超速1公里收罰單」喊冤 網揪真相：真的超速

超速飆車撞死婦人 網稱「德東飆車王」警：查無紀錄

台中加大移動測速照相執法力度 減少死亡人數42人

台61苗栗恢復區間測速執法滿月 罰鍰450萬減少2件事故

相關新聞

泰安落石路段又有休旅車被砸中 連2起意外道路已封閉

一輛台中市志工旅遊團的遊覽車下午1點多在苗栗縣泰安鄉苗62線道路遭落石砸中，車窗玻璃好幾處被石塊砸穿破裂 ，一名70歲婦...

涉詐領10萬採購經費 檢調約談新北國小教務主任

廉政署接獲檢舉，指北部某國小陳姓老師在2018至2010年間，涉以不實收據核銷小額教學計畫採購經費，不法獲利10萬元，涉...

志工遊覽車在苗栗泰安遭落石擊中 女乘客臉部受傷送醫

台中市梧棲區公所志工31人今天下午搭遊覽車前往苗栗泰安泡湯，不料行經苗62線道路6.2公里處，可能受連日豪雨加上地震影響...

台中大里某國中今中午一男學生墜樓 送醫傷重不治

台中市大里區今天近中午驚傳一名國中一年級男學生從五樓高墜樓，台中市消防局在上午11時54分獲報後，立即趕往救護，消防隊抵...

遛藏獒街友被嚇到喊要強姦 友人幫出氣打爆脾臟出人命

彰化廖姓、何姓男子聽聞李姓女友人牽藏獒到公園散步時，遭梁姓、蔡姓街友調戲，還稱「要割她們喉嚨」、「要強姦她們」，竟氣到拿...

「同張頭貼看過兩次」中警識破愛情騙局 成功阻婦遭詐

台中沙鹿5旬楊姓婦人，昨天上午到沙鹿某銀行，要匯款逾3萬元到陌生帳戶，向行員表示朋友要借錢，但對其關係卻支吾其詞、說不清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。