騎士超速照片標記負57公里 雷射槍方向不同所致
男子騎機車行經彰化市東外環道路被開超速罰單，但認為照片標記超速負57公里有誤；警方解釋，員警持雷射槍取締，當機車背對員警距離越來越遠，超速即呈現負值，不影響違規事實。
有男子在臉書社團「爆料公社」貼文，指日前騎機車行經彰化市東外環道路時被開超速罰單，不過他發現違規超速照片上標記，機車超速為負57公里，且機車旁邊還有1輛休旅車，不解超速為何有負值，認為罰單有問題，懷疑是休旅車超速。
彰化縣警察局交通警察隊第2組長汪振豪今天接受媒體聯訪時說，員警持雷射槍取締超速，會出現負值是取締方向問題；他解釋，機車騎士面對取締者而來時，距離越來越近，數據為正值，當機車超過雷射槍時員警也跟着轉向，此時機車和員警間距離越來越遠，數值會變成負值。
汪振豪指出，測速儀器都經檢驗合格，該路段速限為時速40公里，男子騎乘機車時速為57公里，已違規超速行駛，可依道路交通管理處罰條例第40條規定，開罰新台幣1200元至2400元罰鍰，超速為負值，不影響超速違規事實。
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