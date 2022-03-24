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母餵摻藥的草莓果醬燒碳害死2歲女兒 殺人判12年徒刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

36歲陳姓女子去年涉嫌攜子自殺，餵食2歲多的女兒摻有藥物的自製草莓果醬，再一起燒炭自殺，經10多小時，同性配偶蘇女返家，見狀報案送醫，女兒窒息身亡，昏迷陳女救回一命。士林地方法院今依照「成年人故意對兒童犯殺人罪」判處陳女12年徒刑。

判決指出，陳女因和配偶蘇女感情不睦，加上女兒生父想要帶走女兒，受到壓力導致精神狀態不穩，有自殺意圖，又不願意把女兒交給他人照顧，2021年4月11日凌晨1時許，在淡水住處把藥物加入「草莓果醬」餵食女兒，讓女兒熟睡不反抗。

陳女在女兒睡著後，隨即燒炭自殺，還換上親子裝，希望和女兒一起死，2歲大的女兒吸入過多一氧化碳中毒後窒息死亡。當天下午1時許，蘇女回家後發現異狀，拿備用鑰匙開門發現小孩無生命跡象，陳女昏迷，立即報案送醫，陳女急救後保住性命。

全案起源於，陳女在2018年未婚生子，女兒生父爭取孩子監護權，但2019年法院將監護權，依照「幼兒從母原則」判給有同婚伴侶的陳女，生父則可以探視、每月2個周末接女兒回家。

女童生父在法庭上稱，案發前陳女曾用其他理由拒絕他接小孩，4月11日前已經協商下次接女兒，可帶回六天，但如今已天人永隔，痛批陳女故意殺害女兒。陳女辯稱，燒炭是想要和女兒一起走「離開人世」但還沒有準備好，覺得有很大的過失，不知道炭盆放在浴室會造成死亡結果。

合議庭認定，女童死亡方式為他殺，因燒炭致一氧化碳中毒致窒息死亡，死亡與陳女在臥室內燒炭有因果關係。合議庭審酌，陳女是女童主要照顧者，應善盡教養責任，遇到生活困境時應正面積極、以合法方式解決問題，卻因自身壓力帶著女兒尋死，並非正確解決問題模式。

合議庭考量，陳女在果醬中下藥讓女兒睡著，燒炭剝奪人生正起步且無自殺決意的女兒生命，讓女兒無法開展屬於自己的璀璨人生，但陳女生長背景不順遂，並非為財或仇恨殺人等，依照成年人故意對兒童犯殺人罪，判處12年徒刑。可上訴。

36歲陳姓女子去年涉嫌攜子自殺，餵食2歲多的女兒摻有藥物的自製草莓果醬，再一起燒炭自殺。新聞示意圖。圖／ingimage
36歲陳姓女子去年涉嫌攜子自殺，餵食2歲多的女兒摻有藥物的自製草莓果醬，再一起燒炭自殺。新聞示意圖。圖／ingimage

一氧化碳中毒 殺人

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