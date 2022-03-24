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彭文正律師張靜涉嫌偷拍案 台東地檢今偵結起訴

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

媒體人彭文正追查蔡英文「論文門」涉訟，彭的委任律師張靜疑涉偷拍，遭台東地檢署偵辦，並於今天依違反個資法、妨害秘密罪偵結起訴。主任檢察官謝長夏說，張偷拍時間長達5年以上。

謝長夏說，本署前受理偵辦另案時，發現張和黃女共同經營的「綠絲美髮美體沙龍」涉嫌裝設隱藏式監視器，就來店按摩顧客均予錄音及錄影，包含裸露全身影像，去年簽分「偵」字案追查偵辦。

檢方調查自2017年11月10日，由張與某保全公司簽訂監視器買賣契約，買斷該保全公司銷售之監視器設備及監視器主機儲存影片檔案設備，還加購大容量儲存影片硬碟。

另指示保全人員在按摩房間的天花板，架設監視錄影、錄音設備，並刻意將其中一顆鏡頭朝向按摩店內按摩床，以攝入所有來店按摩顧客全裸更衣及裸露隱私部位的全部過程。

檢方也追查到保全公司工程師，依張及女友指示，每半年一次，將特定日期的偷拍影片檔案拷貝，存入隨身碟後，持至張所經營的律師事務所，交予事務所的行政助理。至查獲為止，偷拍時間長達5年以上。

謝長夏說，此案共有6名被害人，有5人提出告訴，其中一名被害人前往該按摩店10餘次，遭偷拍的全裸影像，留於查扣到的監視器主機內，由於事證明確，今天依違反個資法、妨害秘密罪偵結起訴張、黃2人。

不過，本月21日台東地檢署以張有串證和勾串之虞，向法院聲押，但張聲請提審，法院裁定檢方程序違法，將張無保釋回。檢方不服昨天提出抗告。張今天也表示要對偵辦他的3名檢察官提告。

張靜表示，他根本不是沙龍實際經營者，監視器又是委託新光保全裝設，由新光保全控制拍攝畫面，他不可能以監視器偷拍，竟遭主任檢察官謝長夏發布新聞稿徵求「被害人」，言論顯非事實，謝涉嫌加重誹謗罪。

中華人權協會及台東律師公會今天也公開聲援張，認為檢方在未確定律師為被告身分前，不符常規恣意搜索律師事務所、逮捕及聲押，甚至違反刑事訴訟法相關拘提規定，至為不當，必須出面譴責、捍衛律師執業尊嚴。

謝長夏回應表示，本屬一切依法搜索，且搜索現場都依法提示搜索票給被告知悉，絕對沒有違法；至於其他團體的聲援或指教，不做任何評論，本署檢察官依法有多少證據，就辦到哪裡。

媒體人彭文正追查蔡英文「論文門」涉訟，彭的委任律師張靜疑涉偷拍，遭台東地檢署偵辦，並於今天依違反個資法、妨害秘密罪偵結起訴。記者尤聰光／攝影
媒體人彭文正追查蔡英文「論文門」涉訟，彭的委任律師張靜疑涉偷拍，遭台東地檢署偵辦，並於今天依違反個資法、妨害秘密罪偵結起訴。記者尤聰光／攝影
財團法人中華人權協會今天發聲明聲援張靜律師，認為檢方在未確定律師為被告身分前，不符常規恣意搜索律師事務所、逮捕及聲押，至為不當，必須出面譴責、捍衛律師執業尊嚴。記者尤聰光／攝影
財團法人中華人權協會今天發聲明聲援張靜律師，認為檢方在未確定律師為被告身分前，不符常規恣意搜索律師事務所、逮捕及聲押，至為不當，必須出面譴責、捍衛律師執業尊嚴。記者尤聰光／攝影
針對張靜要對偵辦他的3名檢察官提告，台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，本屬一切依法搜索，且搜索現場都依法提示搜索票給被告知悉，絕對沒有違法。記者尤聰光／攝影
針對張靜要對偵辦他的3名檢察官提告，台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，本屬一切依法搜索，且搜索現場都依法提示搜索票給被告知悉，絕對沒有違法。記者尤聰光／攝影

監視器 保全 偷拍

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