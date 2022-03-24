台南男外送員當街爆打同行 巡邏員警到場將法辦

台南市2名外送員疑為了搶單問題，曾在外送LINE群組起口角衝突後，今天中午11點在北區公園南路相遇，方姓男外送員涉嫌毆打林姓男外送員，並破壞林的機車，巡邏員警接獲報案後馬上趕到現場，警詢後依毀損及傷害罪嫌將方法辦。

「警察先生，有外送員在街頭打外送員，請派人來調查。」台南市警五分局接獲報案後，通報立人派出所員警到場了解。警方查出，38歲林姓男被害人和40歲方姓男子在公司外送LINE群組，疑因搶單問題發生口角。

今天中午11點47分，2人在北區公園南路巧遇，方趁林在路等紅燈時，停車後上前腳踹林機車，用手毆打林頭部和手部，造成林頭手部等挫傷，並林的機車受損。警員將2人帶回派出所調查。