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男自導自演搶8萬元 淡水警抽絲剝繭逮4嫌

中央社 / 新北24日電

淡水警方日前接獲報案稱被3人闖屋搶劫，經警方抽絲剝繭細心偵辦，才發現李姓男子當天帶8萬元去還被害人，卻又自導自演安排3人尾隨搶回8萬元，4人都遭逮送辦。

淡水分局今天發布破案新聞稿指出，江姓男子3月20日向警方報案稱，友人李姓男子於1月4日晚上9時許到他家中歸還新台幣8萬元借款時，3名蒙面男子闖入控制行動，並以膠帶綑綁2人的眼睛及手腳，強取隨身包包內的8萬元。

警方獲報成立專案小組，經調閱數百支監視器過濾追查，經過抽絲剝繭細心偵辦鎖定33歲程姓男子、22歲范男、24歲謝男涉有重嫌，經報請檢察官指揮偵辦持拘票及搜索票將程男等人逮捕到案。

偵查隊長王凱文表示，程男等人供稱是江男的李姓友人幕後指使，自導自演了這件強盜案，事後，李男拿走5 萬元，程男等3人各分得1 萬元，警方於是前往李男位石門區的住家逮人，警方今天將李男等4人依強盜罪嫌移送法辦。

淡水 強盜 監視器

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