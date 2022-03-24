快訊

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

士林男酒駕違停還國罵 北市警手遭夾傷逮人送辦

中央社 / 台北24日電

北市1名22歲陳姓男子今天上午飲酒駕車違停在士林區福國路遭民眾檢舉，警方獲報到場要依法開單告發時，不配合的陳男竟多次開關車窗夾傷員警手還國罵，警依妨害公務等罪逮人。

台北市警察局士林分局蘭雅派出所長蔡育憲今天對外說明，上午10時許接獲民眾通報指轄內福國路有違規停車案件，隨即派員到場處理，發現違規車輛後便依法開單告發。

不料，22歲駕駛陳男態度消極且不配合，警方現場開單告發後，持行動載具請陳男確認簽名時，他竟多次「開、關」車窗，造成員警沈世揚右手因此遭夾傷，又以三字經辱罵警方，便企圖開車離去。

陳男持續和沈世揚起爭執，隨後竟下車動手，同行員警見狀立即上前予以制止，但車上21歲副駕駛蔡男見狀也立即下車對警方大聲辱罵髒話。

警方隨即施以強制力將兩男依妨害公務罪嫌逮捕，線上警力也都趕到場支援，由於逮捕過程發現陳男身上散發濃厚酒味，經查其酒測值0.38毫克超標，另以公共危險偵辦。

過程中，員警沈世揚的手部和脖子都因此受傷。士林分局說，為宣示酒駕零容忍決心，將持續貫徹執法公權力。

妨害公務 北市 酒駕

延伸閱讀

勞動局長濫用北市府資源綁樁 北市議會罵聲一片

酒駕與他車擦撞撞進咖啡店 公共危險罪送辦

轎車失速打滑連撞2車及看板 駕駛送醫排除酒駕

賓士車男酒駕違停關窗夾警察手 乘客推警都辦妨害公務

相關新聞

影／逆子扛三桶汽油縱火 母子3人都被燒傷

南投市昨天傍晚發生縱火案件，41歲廖姓男子因為不滿母親管教，竟買汽油潑灑在彰南路自家門口並點燃，火勢蔓延到門外機車鄰宅，...

轉運站借錢姐竟是男扮女裝 原來就是北車詐騙慣犯

日前市府轉運站，多名女子遭一名長髮女子以沒錢回南投的理由糾纏借錢，最後有5名女子被詐騙借出500元至3000元，轄區信義...

台中大里某國中今中午一男學生墜樓 送醫傷重不治

台中市大里區今天近中午驚傳一名國中一年級男學生從五樓高墜樓，台中市消防局在上午11時54分獲報後，立即趕往救護，消防隊抵...

搶超商拿雙刀猛砍警察 落網還封自己「中華民國皇帝」

台中市賴姓男子疑精神不穩，清晨到北屯1間超商亮出菜刀搶走5包香菸，警方獲報到他家查訪時，賴持雙刀朝3名警員猛揮，經警察拿...

影／砂石車司機被紅火蟻咬傷昏迷 自撞路樹警救援

吳姓砂石車司機15日晚間，行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員...

新莊貨車修理廠大火...10鋼瓶連聲爆 毀3貨車燒6坪

昨天深夜11時許，新北市新莊區環漢路3段一間汽修廠，突竄出大量火煙，導致廠內10多支乙炔鋼瓶爆炸，警消獲報趕抵灌救，30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。