快訊

高雄化工廠群聚+13傳兩家人 曾參加喜宴、搭台鐵足跡燒進台南

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

苗62線落石砸中志工團遊覽車 1乘客受傷送醫

中央社 / 苗栗縣24日電

連日降雨加上地震影響，山區路況不穩。一輛搭載志工團遊覽車今天行經苗栗縣泰安鄉苗62線，遭落石砸中，車內1名70歲婦人臉部被車窗玻璃劃傷，送醫救治，無生命危險。

苗栗縣警察局大湖分局指出，遊覽車上含司機在內共31人，為台中梧棲區公所志工旅遊團，車輛於下午1時許行經苗62線6.2公里處，遭3顆落石擊中，車窗破裂，車上1名劉姓婦人臉部被車窗玻璃碎片劃傷。

意外發生後，唯恐再有落石，遊覽車於是行駛至泰雅文物館並請求救護支援，苗栗縣消防局救護車到場後，將劉姓婦人送往大順醫院救治，無生命危險。

警方表示，近日連續降雨加上地震頻傳，易造成山區土石鬆動，路況不穩，提醒駕駛人行經山區道路務必格外留意。

苗栗縣 遊覽車 落石

延伸閱讀

疑受地震與降雨影響 龜山島「眼鏡洞」再度崩塌

板塊擠壓與隱沒 花蓮每年1萬2千次地震

高雄屏東南投大雨特報 山區慎防坍方及落石

花蓮磯崎高山部落震出落石 雷達站對外交通斷路

相關新聞

影／逆子扛三桶汽油縱火 母子3人都被燒傷

南投市昨天傍晚發生縱火案件，41歲廖姓男子因為不滿母親管教，竟買汽油潑灑在彰南路自家門口並點燃，火勢蔓延到門外機車鄰宅，...

轉運站借錢姐竟是男扮女裝 原來就是北車詐騙慣犯

日前市府轉運站，多名女子遭一名長髮女子以沒錢回南投的理由糾纏借錢，最後有5名女子被詐騙借出500元至3000元，轄區信義...

台中大里某國中今中午一男學生墜樓 送醫傷重不治

台中市大里區今天近中午驚傳一名國中一年級男學生從五樓高墜樓，台中市消防局在上午11時54分獲報後，立即趕往救護，消防隊抵...

搶超商拿雙刀猛砍警察 落網還封自己「中華民國皇帝」

台中市賴姓男子疑精神不穩，清晨到北屯1間超商亮出菜刀搶走5包香菸，警方獲報到他家查訪時，賴持雙刀朝3名警員猛揮，經警察拿...

影／砂石車司機被紅火蟻咬傷昏迷 自撞路樹警救援

吳姓砂石車司機15日晚間，行車途中被紅火蟻咬傷，致頭暈一度失去意識，失控開到對向車道撞上路樹，經巡邏警車發現通報消防人員...

新莊貨車修理廠大火...10鋼瓶連聲爆 毀3貨車燒6坪

昨天深夜11時許，新北市新莊區環漢路3段一間汽修廠，突竄出大量火煙，導致廠內10多支乙炔鋼瓶爆炸，警消獲報趕抵灌救，30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。